Regionali, Occhiuto: ‘Qualcuno fa finta di non vedere. Ecco 15 delle 1000 cose fatte in Calabria’

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha recentemente condiviso un messaggio sui suoi canali social, mettendo in evidenza i risultati ottenuti dal suo governo negli ultimi anni. Con particolare riferimento ai progressi realizzati in una regione che, secondo Occhiuto, è stata per troppo tempo nell’ombra, il presidente ha elencato 15 risultati significativi che testimoniano l’impegno per modernizzare e rilanciare il territorio calabrese dopo decenni di difficoltà.

“In Calabria qualcuno fa finta di non vedere. 15 cose belle di mille cose fatte in Calabria dopo 40 anni di deserto”.

I 15 risultati ottenuti da Occhiuto

Abbattimento dell’ecomostro della ‘ndrangheta: Un simbolo del potere mafioso finalmente eliminato dopo 40 anni di abbandono. La Calabria protagonista di eventi nazionali: Inclusi eventi come il “Vinitaly and the City”, che ha contribuito a far conoscere le eccellenze regionali. Medici calabresi rientrano in Calabria: L’inversione di tendenza nel settore sanitario, con il ritorno di molti medici nella loro terra per offrire la loro professionalità. “Difendi l’ambiente”: Un servizio per segnalare atti di illeciti ambientali, evidenziando l’impegno della Regione per la tutela del territorio. 90 nuove ambulanze nel 2023: Un incremento significativo che ha migliorato i servizi di emergenza su tutto il territorio calabrese. Uber sbarca in Calabria nel 2024: Un passo avanti nella modernizzazione dei servizi di trasporto nella regione. Cup unico regionale online: Una grande innovazione tecnologica per migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie. Mare pulito e guerra all’inquinamento: L’impegno nella salvaguardia delle coste e nella lotta contro l’inquinamento marino. SOS personale sanitario in tutta Italia: L’avvio di corsi di medicina e infermieristica in Calabria per fronteggiare la carenza di personale. 66 nuovi collegamenti aerei: Un grande passo per migliorare la mobilità, con nuovi voli che collegano la Calabria all’Italia e all’Europa. LEA (Livelli Essenziali di Assistenza): Aumento del 41% dei LEA, con la Calabria tra le regioni che hanno registrato i migliori progressi. Calabria protagonista sui media: Centinaia di speciali della Rai hanno raccontato le bellezze della regione, rafforzando la sua immagine. La Calabria non più sommersa dai rifiuti: Un miglioramento significativo nella gestione dei rifiuti, con strade e città più pulite.

Occhiuto conclude il suo post affermando: “In 4 anni di più che in 40”, sottolineando l’accelerazione nei processi di sviluppo e rinnovamento della regione, nonostante le difficoltà storiche.