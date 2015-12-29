Organizzato dall’Associazione Culturale Due Sicilie di Gioiosa Jonica in collaborazione con la Delegazione Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, si è tenuto presso il Seminario Vescovile di Locri il convegno “Francesco II di Borbone, uomo di pace nelle tempeste della storia”.

La figura di Francesco II e i relatori

L’importante evento ha fatto riscoprire, nel 121° anniversario della sua morte, la grande figura di S.M. Francesco II, l’ultimo Re delle Due Sicilie il quale il 27 dicembre 1894 si congedò dalla scena del mondo in punta di piedi, con lo stesso stile sobrio e dignitoso con cui aveva vissuto. Nel suo testamento, Francesco II di Borbone aveva scritto: “Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto del bene, perdono a coloro che mi hanno fatto del male e domando scusa a coloro ai quali ho in qualche modo nuociuto”. “Permesso”, “Scusa”, “Grazie”. A distanza di più di un secolo, le tre parole pronunciate dal “Santo e Re”, sono state riaffermate “Per una vita felice e salda” da Papa Francesco durante una recente catechesi tenutasi in Piazza San Pietro.

Di spessore la dissertazione degli illustri relatori, Prof.ssa Maria Carmela Spadaro docente c/o l’Università degli Studi di Napoli Federico II nonchè Presidente del Comitato Due Sicilie, e del Dott. Emanuele Nazario Scarlata, Cavaliere di Merito della Delegazione Calabria. La prima ha messo in risalto la figura del “Santo e Re”, uomo dagli eccelsi valori Cristiani e dalla grande etica politico-militare, che fino alla fine difese con onore e dignità i suoi Popoli e il suo Regno.

Il Dott. Scarlata, attraverso la proposizione di immagini storiche ha invece sapientemente relazionato sulla storia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, evidenziandone soprattutto le attività caritatevoli svolte, oggi maggiormente necessarie tenuto conto dell’attuale scenario di crisi economica. In tale contesto rientrano i due grandi progetti solidali “La settimana della solidarietà – La fame del nostro vicino” e “Un Natale per tutti”, quest’ultimo in corso di svolgimento, portati avanti dalla Delegazione Calabria grazie alla cospicua donazione di generi di prima necessità fatta dalla Esselunga S.p.A., attraverso una serie di donazioni programmate in tutte le province della regione e che hanno interessato soprattutto Parrocchie,

Organismi Pastorali (Caritas), Comunità di anziani e giovani. Tali organismi, provvedendo a individuare gli ultimi, hanno così ratificato quei “Valori della cristianità” sempre enunciati nei suoi interventi , in giro per la regione, dal Delegato Vicario, dott. Aurelio Badolati, Commendatore di Merito con Placca.

Il convegno e la conclusione in Cappella

I lavori, alla presenza di numeroso pubblico, rappresentanti di varie associazioni nonchè Cavalieri e Benemeriti dell’Ordine, sono stati aperti dallo stesso Delegato Vicario. A seguire, come detto, gli interventi del Dott. Emanuele Nazario Scarlata e della Prof.ssa Maria Carmela Spadaro.

Alla fine del convegno nella suggestiva Cappella del Seminario ha avuto luogo la celebrazione della Santa Messa, commemorativa dell’evento, officiata da Don Nicola Commisso Meleca, Rettore dello stesso Seminario Vescovile.

Un plauso per l’ottima riuscita dell’evento è da indirizzare alla segreteria organizzativa diretta dal Cav. Avv. Pasquale Zavaglia e dal Coordinatore dei Benemeriti Dott. Roberto Bendini.