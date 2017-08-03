E’ un vero e proprio crack! Tutti si aspettavano il colpo ad effetto straniero ma Il Basketball Lamezia comunica che la stella di Franco Gaetano brillerà ancora sul parquet del PalaSparti per la stagione 2017/18.

Chi è Franco Gaetano

CHI È – Franco di nome Gaetano di cognome classe ’99, ala di 202 cm è il frutto prelibato del settore giovanile giallo blu. Conteso in estate da tante formazioni di serie A e B, il giovane Gaetano sarà una delle punte di diamante nello scacchiere di coach Pellicanò. Esterno puro, con doti atletiche impressionanti negli ultimi anni ha aumentato anche il raggio di tiro diventando un giocatore completo. Rimbalzi,assist,corsa e tanti sacrifici lo hanno portato a diventare un faro del gioco giallo blu nella scorsa stagione attirando le attenzioni di club molto importanti. Abbiamo sentito Franco all’indomani della scelta di rimanere ancora con noi per inseguire questo sogno:

“Una scelta legata al mio percorso di studi ma soprattutto al cuore. Non potevo lasciare la mia città con questo vuoto. Voglio continuare a crescere e contribuire a quel sogno chiamato serie B. Sono molto orgoglioso di poter indossare ancora questa maglia che mi ha dato forti emozioni. Ci vediamo tutti al PalaSparti!

“

Il percorso nel settore giovanile

NOTES – Franco è l’emblema di questa società e della città intera. Ha chiuso l’ultima stagione con 12.5 punti di media e un season best da 31 punti. Cresciuto nel settore giovanile Fortitudo Lamezia negli ultimi tre anni ha spiccato letteralmente il volo, prima conquistando il titolo regionale u17 con 27.2 ppg, l’anno successivo partecipando al campionato u18 d’eccellenza con 18.8 ppg e un best di 26 contro l’Orlandina Basket. Continuando con il titolo regionale u20 di due stagioni fa e sfiorando la Serie B nell’ultimo anno.