Reggio, eletti i nuovi segretati di Fratelli d'Italia. Nesci: 'Pronti a guidare la città'

Fratelli d’Italia apre un nuovo capitolo a Reggio Calabria. Oggi, presso l’Hotel Excelsior, si sono celebrati i congressi del partito di Giorgia Meloni, congressi utili per il rinnovo degli organismi di partito per quanto riguarda la Federazione Provinciale e la Federazione Città di Reggio Calabria.

Oltre agli iscritti, ai dirigenti di partito e agli amministratori locali, hanno partecipato ai congressi i big regionali del partito: il coordinatore regionale Wanda Ferro, l’europarlamentare On. Denis Nesci, l’assessore regionale della Calabria Giovanni Calabrese, il capogruppo in Consiglio regionale Giuseppe Neri e il capogruppo in Consiglio comunale Demetrio Marino.

A presiedere i congressi il senatore Raoul Russo e la parlamentare Carmela Bucalo, l’esito finale è stato quello anticipato su queste pagine il 9 gennaio: sono Bruno Squillaci il nuovo segretario provinciale di Fdi ed Ersilia Cedro la nuova segretaria cittadina del partito di Giorgia Meloni.

L’europarlamentare cede il testimone dopo anni in cui il partito ha subito una trasformazione radicale.

“Il nostro è un partito che ha dimostrato grande capacità di sintesi con una classe dirigente valida. Un grosso in bocca al lupo ai neo segretari. Un grande momento di partecipazione, si sta svolgendo in Calabria in questi giorni ma ci ha visto in tutta Italia. L’ambizione è quella di guidare anche il comune di Reggio Calabria. Il gruppo dirigente ha saputo individuare due figure che assieme a tutti gli altri esponenti terranno alta la bandiera del nostro partito a Reggio e in provincia”, le parole di Denis Nesci.

L’europarlamentare ormai 4 anni fa prese in mano un partito dilaniato e alle prese con varie vicissitudini. Nell’ultimo lustro, grazie ad un lavoro costante, Fratelli d’Italia è un partito rigenerato sull’intero territorio metropolitano. A livello nazionale, l’exploit negli ultimi anno è stato totale, con Fdi che è il primo partito per consensi ed esprime la prima Presidente del consiglio donna della storia, Giorgia Meloni.

“Di momento di confronto fondamentale” ha parlato il sottosegretario Wanda Ferro, “per il futuro cercheremo di portare avanti gli impegni con gli elettori e migliorare la condizione di vita degli italiani”.

L’assessore regionale Giovanni Calabrese ha evidenziato: “Quello di oggi è un momento importante di coinvolgimento di tutto il partito con numerosi ingressi in tutta Italia. Il centrosinistra a Reggio non funziona e noi dobbiamo essere pronti ad andare al voto, inoltre dobbiamo sviluppare dei ragionamenti sul Porto di Gioia Tauro e sulla SS106″.

Opposizione all’amministrazione comunale reggina assicurata anche dal capogruppo Giuseppe Neri. “Si apre una nuova fase per il partito sia in città che in provincia. Continueremo a dare battaglia all’amministrazione Falcomatà, il centrosinistra non è in grado di governare la città. Oggi si concludono i congressi della Regione Calabria. E’ un momento importante perchè tutte le anime del partito hanno fatto una sintesi importante”, le parole di Neri.