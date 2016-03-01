Frates: ‘Contro Agropoli, atteggiamento poco positivo’

“Faccio i complimenti ad Agropoli che ha fatto una bellissima partita legittimando anche questa sera il bel campionato e la posizione in classifica”. Coach Fabrizio Frates inizia così la sua disamina della gara che ha visto la Viola sconfitta ad Agropoli. “Siamo abbastanza delusi dalla partita – ammette -. Onestamente credevo fossimo su un’altra strada. Nonostante le sconfitte con Siena e Roma, la squadra aveva dato segnali, dal punto di vista dell’atteggiamento mentale, diversi da quelli di questa sera. La vittoria su Trapani forse ci aveva illusi. Il gruppo aveva dimostrato voglia di stare insieme, di lottare, cose che purtroppo non si riesce a mettere in campo con continuità. Da questo punto di vista, abbiamo compiuto passi indietro. Le disamine tecniche le faremo successivamente. Quello che preoccupa in questo momento è aver perso l’atteggiamento positivo e quell’animus pugnandi messi in campo appena una settimana fa. Dobbiamo dunque riflettere: senza queste caratteristiche non faremo molta strada. Il campionato sta finendo – conclude Frates – e dobbiamo tirarci fuori da questa situazione di classifica. Per farlo la condicio sine qua non è l’atteggiamento positivo da parte di tutti. Ripeto: dobbiamo riflettere su questa situazione già a partire da questa sera”.