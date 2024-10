Frecciargento Sibari-Roma, Abate: “Buona sinergia tra le istituzioni. Il lavoro va avanti”

«Il lavoro per il Frecciargento Sibari-Roma va avanti. Oggi tavolo tecnico al Ministero dei Trasporti. I numeri per la sua istituzione ci sono ma senza gli studi di fattibilità e determinati passaggi burocratici non si va da nessuna parte. Oggi mettiamo un altro tassello per l’istituzione di questo treno al quale il Governo del cambiamento tiene molto per dare una vera risposta ad un territorio, quello della Fascia Jonica, bistrattato da anni. C’è sinergia istituzionale anche con la Regione Calabria» si legge nella nota stampa.

“Ho partecipato ad un tavolo tecnico al Ministero dei Trasporti per discutere dei risultati dello studio fatto da Trenitalia in merito al Frecciargento Sibari-Roma. Pochi giorni fa, infatti, la società che insieme a Rfi fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato, ci aveva informato che non risultano evidenti opportunità commerciali sufficienti per istituire il suddetto Freccia.

Su mia iniziativa e d’accordo con il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, visto quanto detto durante la sua visita a Corigliano Rossano di inizio marzo avevo chiesto che fosse proprio il Mit a indire la riunione per fare il punto situazione e uscire dalla fase di stallo che s’era venuta a creare dopo la comunicazione di Trenitalia.

All’incontro ha preso parte la segreteria del Ministro, i responsabili della divisione Long Haul di Trenitalia e l’assessore ai Trasporti della Regione Calabria, Roberto Musmanno. Dal dibattito è emerso come il fatto che non esistano evidenti opportunità commerciali non significa che non ci siano i numeri per istituire il Frecciargento. Anzi, i numeri ci sono e sono sufficienti. Bisogna che ognuno faccia la sua parte per arrivare all’obiettivo.