Telenovela funzioni dalla Regione alla MetroCity, Falcomatà torna a stuzzicare Occhiuto: ‘Siamo stanchi’

La Città Metropolitana di Reggio Calabria continua ad attendere il trasferimento delle funzioni da parte della Regione Calabria, un passaggio che per legge spetta alle Province e Città Metropolitane, ma che in riva allo Stretto si è trasformata in una lunga e tortuosa vicenda. Reggio Calabria fa purtroppo eccezione, essendo l’unica Città Metropolitana d’Italia a non avere le funzioni dalla Regione.

Le funzioni riassumono una serie di tematiche piuttosto importanti: trasporti, rifiuti, strade, edilizia scolastica, piano strategico, pianificazione generale, mobilità e diverse altre questioni che la MetroCity vorrebbe finalmente avere in pugno per gestire in prima persona lo sviluppo del territorio.



La candelina sulla torta è particolarmente simbolica, avendo toccato i 10 anni. Era infatti il 2015 quando la Regione Calabria, allora governata da Mario Oliverio aveva promesso di assegnare le funzioni alla Città Metropolitana entro il 31 dicembre dello stesso anno, ma a distanza di un decennio questa promessa non è stata ancora mantenuta.

In passato, diversi appelli erano stati lanciati da figure politiche come il consigliere comunale e metropolitano Nino Minicuci, che si era rivolto all’ex ministro Marco Minniti, all’ex presidente del consiglio regionale Nicola Irto e all’allora Governatore Mario Oliverio. Tuttavia, questi appelli non hanno mai avuto riscontro.

Negli ultimi mesi, il tema è tornato al centro del dibattito, con il vicesindaco metropolitano (ex sindaco facente funzioni) Carmelo Versace, che ha più volte sollecitato la Regione Calabria a dare risposte concrete.

Durante la campagna elettorale per le regionali, l’allora candidato Roberto Occhiuto, oggi presidente della Regione, aveva promesso un cambio di passo: “Io immagino la Regione come un ente che programma e non che gestisce, quindi ogni delega di funzione è una cosa buona. Io votai in Parlamento per l’istituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e credo nello sviluppo di questo territorio. Mi impegnerò da Governatore per far assegnare le funzioni alla MetroCity.”

Nonostante queste dichiarazioni, a più di 3 anni dall’elezione di Occhiuto la situazione è rimasta immutata. Il percorso di attribuzione delle funzioni non ha conosciuto un tragitto lineare bensì ha vissuto di alti e bassi, accelerazioni e frenate.

Circa un anno fa, un impulso era arrivato dall’allora vice presidente Giusi Princi. “La Regione Calabria, come ribadito in più occasioni, in linea con la mission del governo regionale guidato dal presidente Occhiuto, è favorevole a concretizzare il processo di riordino istituzionale volto all’attribuzione delle funzioni aggiuntive alla Città metropolitana di Reggio Calabria, coerentemente con il principio di sussidiarietà verticale”.

Il tavolo per il trasferimento delle funzioni è stato quindi avviato e ha visto la presenza del sindaco Falcomatà, con il primo cittadino che aveva apprezzato il passo concreto compiuto dalla Regione Calabria. Dopo un paio di incontri però, sono arrivati nuovi rallentamenti. Possibile che ad influire sia stata anche l’elezione di Giusi Princi (che stava seguendo in prima persona l’iter) all’Europarlamento, di sicuro negli ultimi mesi non si sono verificati ulteriori sviluppi.

Il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro, è stato stimolato sul tema in occasione della conferenza stampa tenutasi presso il coordinamento provinciale del partito due settimane fa.

“La Regione non vuole attribuire le funzioni alla Città Metropolitana? Non è vero. C’è una discussione in corso ma è un iter non semplice. Non è assolutamente in discussione la volontà politica da parte della Regione Calabria di effettuare questo passaggio. Poteva farlo anche Oliverio in passato, perchè non ha passato le deleghe a Falcomatà quando poteva, essendo peraltro dello stesso partito?”, l’interrogativo posto da Cannizzaro.

Falcomatà: “Assegnare le funzioni non è una gentile concessione”

Intervenendo ai microfoni di Gazzetta del Sud, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha ribadito con forza che l’assegnazione delle funzioni alla Città Metropolitana non è un favore della Regione, ma un atto dovuto:

“Fino ad oggi la Città Metropolitana ha lavorato solo al 30% delle sue opportunità e possibilità. Questo non va a discapito del sindaco, ma di un intero comprensorio di oltre 600.000 abitanti. Se la MetroCity fosse messa nelle condizioni di operare con tutte le sue funzioni, i cittadini avrebbero servizi migliori per numero e qualità. Siamo stanchi di aspettare”, le parole di Falcomatà. Naturalmente, la vicenda si inserisce a gamba tesa in questioni politici e rapporti tutt’altro che idilliaci tra Falcomatà e Occhiuto, con lo scontro nelle scorse settimane arrivato a livelli di guardia. Adesso da capire la reazione del governatore alla nuova punzecchiatura del primo cittadino.

Da evidenziare l’effettivo trasferimento delle funzioni non sarà un percorso rapido e semplice. Da quando la Regione Calabria, attraverso una legge regionale, trasferirà le funzioni alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, servirà circa un anno per renderle concrete, complice un iter burocratico complesso.