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Furto opere Antonello da Messina: i custodi erano al museo durante il colpo

Il sistema d'allarme è scattato durante l'intrusione dei ladri ed è stato disattivato ritenendolo un falso contatto

28 Agosto 2026 - 08:01 | Comunicato stampa

furto opere antonello da messina

Si trovavano regolarmente al proprio posto, all’interno del museo, i quattro custodi in servizio al MuMe di Messina mentre i ladri, nel giorno di Ferragosto, rubavano sei dipinti del pittore Antonello da Messina, abbandonandone due durante la fuga, poi ritrovati dalla polizia su segnalazione di una insegnante che ha avvertito il 112.

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Le immagini della videosorveglianza

E’ quanto apprende l’ANSA. Le immagini del sistema di video-sorveglianza confermerebbero la regolare presenza del personale nel luogo di lavoro e smentirebbero dunque le voci, circolate nei giorni successivi al colpo da decine di milioni di euro, secondo cui almeno uno dei custodi si sarebbe allontanato per partecipare alla processione della Vara, in piazza Duomo.

L’allarme scattato durante l’intrusione

Confermato anche che il sistema d’allarme è scattato durante l‘intrusione dei ladri e che è stato disattivato da uno dei custodi ritenendolo un falso contatto come riferito agli investigatori che stanno indagando.

Fonte: Ansa Sicilia

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