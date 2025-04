Futura, Pizetta: ‘Partita indimenticabile, ma la strada è ancora lunga’

Eriel Pizetta, protagonista della Polisportiva Futura, racconta l’emozione del 4-3 contro una grande avversaria, il Melilli, nella sua personale sfida da ex deciso dal gol incredibile del portiere Parisi. E dedica la vittoria alla famiglia e al tifo caloroso di Motta San Giovanni e Lazzaro.

“Una gara epica, mitica!” Eriel Pizetta non nasconde l’entusiasmo dopo il rocambolesco risultato con cui la Futura ha regalato al Palattinà una serata indimenticabile. Una partita colpo su colpo, rimonte, emozioni fino all’ultimo secondo, e un finale da leggenda, con il portiere Paolo Parisi che si trasforma in eroe segnando il gol della vittoria.

“Il riassunto è questo – ride Pizetta – Sapevamo che sarebbe stata durissima: loro sono in gran forma, una squadra importante che sta facendo un girone di ritorno strepitoso. Ma noi siamo entrati con la testa giusta, perché per noi era fondamentale vincere per restare vicini alla zona playoff“.

In una categoria dove nulla è scontato,la A2 Elite, il secondo campionato d’Italia, la Futura ha dimostrato ancora una volta carattere e qualità: “Abbiamo approcciato bene, meritando i tre punti. È una di quelle partite che difficilmente dimenticheremo, perché è stata incredibile, giocata fino all’ultimo respiro“.

A livello personale, il brasiliano Eriel Pizetta sta vivendo una stagione di alto livello, ma preferisce concentrarsi sul collettivo: “Sono contento, ma è frutto del lavoro giorno dopo giorno. La categoria chiede il massimo, e insieme ai compagni stiamo dando una buona risposta. Non è finita qui: vogliamo arrivare fino in fondo, non solo per la salvezza, già ottenuta, ma per qualcosa in più“.

Tra i momenti più emozionanti della serata, c’è stato l’abbraccio con la sua seconda figlia, nata a gennaio e portata in campo, prima del calcio d’inizio per la prima volta: “Oggi è stata un’emozione speciale – confessa – e Bianca ha portato fortuna“.

Ma a scaldare il cuore di Pizetta e di tutta la squadra è l’affetto della “famiglia Futura“: “L’ambiente qui è unico: il paese, il palazzetto sempre pieno, i bambini della scuola calcio, le nostre famiglie. Mia moglie, mia figlia Manuela,pronta ad abbracciarmi dopo ogni gol, tutta la curva, la curva delle mamme e dei bambini … il loro sostegno fa una differenza enorme“.

E mentre Tonino Martino festeggia la nascita del primo figlio, la squadra guarda avanti con ambizione. La strada è ancora lunga, ma con questo spirito, la Futura può davvero sognare in grande.