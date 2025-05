Futura scrive la storia: playoff conquistati! Le emozionanti parole del presidente Mallamaci

Una stagione da sogno, un traguardo storico. La Futura Reggio Calabria centra i playoff per la Serie A e il presidente Nino Mallamaci, raggiante, commenta con orgoglio questa impresa: “Serviva la vittoria, ma adesso si uniscono i pezzi di un puzzle bellissimo”.

“Questa non è solo una gioia della Futura – conclude il presidente –, ma di tutto il calcio a 5 reggino. Sono sicuro che tutte le società della città festeggiano con noi. Abbiamo superato ostacoli incredibili. All’inizio i playoff non erano nelle nostre previsioni, ma strada facendo ci siamo ingolositi e… ce l’abbiamo fatta!”. Un cammino costellato di difficoltà, dagli infortuni pesanti del capitano Cividini, di Gabriele Squillaci e Minnella, alle partite vinte all’ultimo secondo. “Abbiamo sempre creduto, senza mollare mai. Anche contro la Ternana, dove abbiamo dovuto attendere il risultato dell’Itria per festeggiare. È il fotogramma perfetto di questa stagione: rincorrere, rincorrere… e ottenere“.

La svolta arriva anche dalle decisioni estive: “Abbiamo puntato su Tonino Martino e Humberto Honorio in un ruolo atipico, ma è la nostra filosofia: scelte sorprendenti che poi diventano vincenti. La Futura è fatta così”. Una squadra che ha ritrovato l’unità anche grazie alla dirigenza: “Siamo sempre stati vicini a questo gruppo, che ha fatto cose straordinarie”.

Ora si guarda ai playoff contro il Pescara, in campo già da sabato prossimo: “Ci divertiremo, saremo la mina vagante!”, ride Mallamaci. Intanto, un altro motivo d’orgoglio: l’Under 19 ha vinto il titolo contro Pirossigeno Cosenza e ora affronterà la Meta Catania. “Una vittoria inaspettata, frutto del lavoro del mister Francesco De Stefano e dei ragazzi. Siamo felicissimi“.