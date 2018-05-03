G. Praticò: ‘Sul Direttore Generale voci non veritiere’
Giuseppe Praticò smentisce le voci sul ruolo di Giusva Branca come DG e fa il punto sul futuro della Reggina: nuovo direttore sportivo entro dieci giorni
03 Maggio 2018 - 14:10 | di Michele Favano
L’ex dirigente della Reggina Franco Iacopino aveva pubblicamente chiesto all’attuale società di cedere il comando al giovane Giuseppe Praticò, un mix tra una battuta, una provocazione ed un invito, rivolti all’attuale massimo dirigente Mimmo Praticò, visto il forte legame di amicizia tra i due.
Se Praticò junior prenderà il timone societario non lo sappiamo, di sicuro ultimamente è il dirigente che maggiormente si è esposto a livello mediatico con tantissimi interventi. L’ultimo quello di questa mattina su Gazzetta del Sud con una serie di dichiarazioni che riguardano il futuro della società: “Il futuro della società passa dalla voglia di fare sempre meglio attraverso la valorizzazione dei giovani.
La prima figura da sostituire è quella del direttore sportivo, speriamo di farlo al più presto, entro una settimana al massimo dieci giorni per avviare la programmazione. Conosciamo Massimo Taibi tra i DS liberi, è stato qui, ma intanto proseguiamo gradualmente sul percorso tracciato.
Sul ruolo di Giusva Branca a Direttore Generale? In questo momento non ha senso mettere in giro cose inesistenti, fino ad ora circolate in giro voci non veritiere. In questo momento non c’è la figura di un dg, Branca spassionatamente cerca di dare una mano alla Reggina, se troviamo un ruolo vedremo, la società non ha mai deliberato in merito”.
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