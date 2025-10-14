Gaglioti Ceramiche, 49 anni di qualità e design al servizio della casa
Dal 1976 Gaglioti Ceramiche unisce qualità, design e professionalità. Cinque piani di esposizione, oltre 1.000 prodotti e consulenza personalizzata per arredare la tua casa a Reggio Calabria
14 Ottobre 2025 - 09:03 | di Redazione
Una storia di eccellenza lunga quasi mezzo secolo.
Quarantanove anni di attività, oltre 15.000 clienti soddisfatti e 2.000 metri quadrati di esposizione: numeri che raccontano la solidità e l’affidabilità di un’azienda che ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la propria identità. Oggi la Gaglioti è sinonimo di design, qualità e consulenza personalizzata, grazie a un team di architetti e designer che seguono il cliente passo dopo passo, dalla scelta del prodotto alla progettazione degli spazi.
Uno showroom unico in Calabria
Il Mega Showroom Gaglioti si sviluppa su cinque piani e ospita una vasta esposizione di ceramiche, arredi per il bagno, pavimenti, cucine, living, camere da letto, camerette, infissi, caminetti e stufe. A breve sarà inaugurato anche il nuovo centro cucine e divani, per offrire soluzioni complete per ogni ambiente della casa.
Oltre 1.000 prodotti in pronta consegna, un’area espositiva moderna e accogliente, e un personale altamente qualificato rendono ogni visita un’esperienza unica.
Arredo bagno, pavimenti e arredamento completo
Gaglioti è specialista in arredo bagno, pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato, oltre che in arredamenti completi per tutta la casa.
Ogni proposta nasce dall’incontro tra estetica e funzionalità, con un’attenzione particolare alla personalizzazione degli spazi. I materiali e le finiture sono selezionati con cura per garantire durata, comfort e stile.
Consulenza e assistenza post-vendita
La forza della Gaglioti non è solo nella qualità dei prodotti, ma anche nei servizi. L’azienda offre una consulenza personalizzata per individuare soluzioni su misura e un servizio post-vendita dedicato, pronto a seguire il cliente anche dopo l’acquisto. Un approccio basato sulla fiducia e sulla piena soddisfazione, che da sempre distingue l’impresa reggina.
Design, passione e velocità: i valori Gaglioti
- Design: brand contemporanei e di tendenza, soluzioni creative e funzionali alla portata di tutti.
- Consegne rapide: efficienza e puntualità nella consegna dei prodotti e nella risposta alle esigenze del cliente.
- Passione e arte: la cultura del fare, la cura del dettaglio e la voglia di trasformare ogni spazio in un ambiente da vivere.
Gaglioti, la casa che prende forma
Oggi la Gaglioti Srl è molto più di un punto vendita: è un centro d’eccellenza per l’arredamento e il design in Calabria. Una realtà che unisce tradizione e innovazione, artigianalità e competenza tecnica, offrendo ogni giorno la possibilità di progettare la casa ideale, su misura e con stile.
