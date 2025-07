Galà del calcio CSI: la premiazione a Palazzo Alvaro

Con una partecipata Festa dello Sport del Csi Reggio Calabria, lunedì scorso, la sala Gilda Trisolini a Palazzo Alvaro in Piazza Italia, ha accolto tra sorrisi ed emozioni, atleti, dirigenti, famiglie e volontari del Centro Sportivo Italiano di Reggio Calabria.

Il Festival del Calcio Csi, per la stagione appena conclusa, ha assegnato i riconoscimenti per le tante belle e significative esperienze sportive e sociali vissute sui territori e per gli atleti nei vari Campionati Nazionali promossi in questo anno sportivo. Tra gli ospiti del pomeriggio, il Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria Emanuele Mattia che, nel suo intervento, ha ribadito l’importanza per i ragazzi del gioco, della squadra e della famiglia . “L’esperienza sportiva è fondamentale per i ragazzi e per le comunità territoriali. Vi siete messi in gioco ed è magnifico tutto questo. Complimenti a tutti voi, complimenti per questo successo che è frutto del sacrificio, del gioco di squadra e della voglia di vivere insieme esperienze significative. Viva lo sport!” Il Garante si è rivolto alle famiglie presenti. “Proviamo a stare accanto ai nostri ragazzi e viviamo con loro ogni esperienza, educandoli al rispetto delle persone, delle regole e soprattutto proviamo a vivere con la scuole ed il territorio un’esperienza coerente di Comunità”.

Presente anche il Presidente del Coni Calabria Tino Scopelliti. “Lo sport è una grande esperienza educativa e di vita. Grazie al Csi per l’impegno costante e attento su tutto il territorio e tra i più fragili. Giochiamo insieme questa straordinaria partita”. Le premiazioni, guidate dal Presidente del Csi dello Stretto Paolo Cicciù, dal direttore Paolo Simone e dal consigliere Mimmo Aricò, hanno visto anche la partecipazione del vice Presidente Csi Francesco Caridi e del Consigliere Regionale Csi Calabria Francesco Paviglianiti. In sala, presenza massiccia di famiglie, ragazzi e dei dirigenti delle società sportive partecipanti ai vari Campionati di Calcio nella stagione sportiva 2024-2025. Nella XX edizione del Memorial “Mimmo Mannino” , categoria Piccoli Amici, straordinario successo per i bambini della Gallinese. Seconda classificata la Scuola Calcio Centro Reggio Junior. Il Campionato Nazionale Allievi calcio a 5 – Fase Provinciale, ha assegnato il primo posto all’ Asd Sacri Cuori Catona. Medaglia d’argento per Aquile San Giovanni di Motta San Giovanni. Terza classificata la Polisportiva Arghilla’ a Colori.

La seguitissima Coppa Primavera Gold di calcio a 5 ha visto trionfare il gruppo sportivo Rin Tin Team. Seconda classificata la Polisportiva S.M. Candelora. Identica classifica nel partecipatissimo (ogni anno sempre di più) Campionato Nazionale calcio a 5 Open – Fase Provinciale. Primo classificato il gruppo sportivo Rin Tin Team, finalista nazionale e classificatosi tra le prime sei squadre in Italia. Seconda classificata la Polisportiva S.M Candelora. Il bronzo è andato alla Pol. San Nicola Gallina e alla Parrocchia San Leo. Assegnati premi speciali agli atleti dei vari Campionati. La scarpa d’oro è andata a: Albanese Pasquale della Candelora nel Campionato Premier, Tripode Carmelo del Cereso nel Campionato Social e Berlingeri Pietro della Polisportiva Arghillà a Colori nel Campionato Allievi Calcio a 5. La Coppa disciplina campionato categoria Open è andata alla Polisportiva Arghilla’ a Colori e al Centro Reggio Junior nel campionato Allievi. Menzione speciale per gli arbitri Andrey Afloarei, Fabio Musarella e Giovanni Dascola. Nei prossimi giorni, sarà pubblicato l’attesissimo Comunicato N° 1 a.s. 2025/2026 con le indicazioni per la partecipazione ai nuovi campionati, ai percorsi formativi e alle tantissime attività che saranno messe in campo dal Comitato Provinciale Csi Reggio Calabria. Sarà resa nota, inoltre, la data della presentazione della stagione con la festa del Csi con i dirigenti delle società sportive del territorio Metropolitano di Reggio Calabria.