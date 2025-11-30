GA-GA ultimata, il sindaco di Calanna Romeo: ‘Realizzato un sogno inseguito per generazioni»

È un giorno particolare per la Vallata del Gallico e per l’intera area metropolitana di Reggio Calabria. Con l’inaugurazione del nuovo tratto della strada “Gallico – Gambarie”, il sindaco di Calanna e consigliere metropolitano Domenico Romeo parla di un sogno che diventa realtà dopo anni di attese e battaglie condivise.

«Non nascondo l’emozione nel vivere, da sindaco di Calanna e consigliere metropolitano, l’ultimazione della S.S.V. Gallico-Gambarie – afferma Romeo – questa strada rappresenta un sogno inseguito da tempo, da più comunità e da più generazioni; è il frutto di un lavoro di squadra tenace e costante».

Romeo richiama il ruolo di tutti i soggetti coinvolti, istituzionali e non.

«La Regione Calabria, ente finanziatore, e la Città Metropolitana, ente attuatore, i sindaci con le amministrazioni comunali, i comitati e i cittadini della vallata, le parti economiche e sociali», sottolinea il primo cittadino di Calanna, ricordando come il risultato sia il prodotto di un impegno collettivo e non episodico.

Nel suo intervento il sindaco dedica una menzione particolare all’onorevole Cannizzaro.

“Menzione a parte merita l’on. Francesco Cannizzaro che, in ogni fase del suo percorso politico, da assessore comunale a deputato di punta del nostro Parlamento, ha promosso, sostenuto e seguito questo terzo lotto della “Ga-Ga”, dal suo finanziamento al suo completamento”.

Per Romeo, l’opera non è solo un’infrastruttura viaria, ma un tassello strategico per lo sviluppo dell’area metropolitana.

«Questa opera, che viene consegnata alle future generazioni, darà un volto migliore e farà fare un salto di qualità a tutta la Città Metropolitana e, inoltre, migliorerà la mobilità, rafforzando la qualità della vita dei cittadini della Vallata del Gallico e creerà le basi per nuovi investimenti pubblici e privati».

Lo sguardo, però, è già rivolto al dopo-inaugurazione.

«Da domani, infatti, occorrerà lavorare, ancora una volta tutti insieme, per contrastare lo spopolamento e fare del nostro comprensorio la punta di diamante della Regione Calabria grazie alla valorizzazione ed alla messa in rete delle peculiarità ambientali, paesaggistiche, turistiche e storico-archeologiche di cui questa area è ricchissima».

Per il sindaco di Calanna la giornata non segna solo la fine di un cantiere, ma l’inizio di una fase nuova che chiama in causa tutta la classe dirigente. «La data odierna non segna solo l’ultimazione di un intervento viario – conclude – ma un investimento sul futuro che richiederà a tutti senso di responsabilità e lungimiranza».