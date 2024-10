Gallo parla di Mastour. E sul dopo Catanzaro: ‘Qualcuno di Reggio mi ha attaccato…’

Argomenti tantissimi che abbiamo divisi in più parti. Il presidente Gallo ha dialogato con i tifosi sulla pagina ufficiale facebook parlando veramente di tutto:

“L’azionariato popolare? In italia difficilissimo da praticare e poi i tifosi devono stare tranquilli. La Reggina è solidissima dal punto di vista economico non ha un centesimo di debito. Può sostenere questo campionato e affrontare con serenità ed ambizione anche quello di serie B. Se un giorno non dovesse essere così i tifosi saranno i primi ad essere messi al corrente.

La gestione economica della società non si sarebbe tenuta in piedi con botteghino e sponsor neppure per due mesi. Non mi va di dire cifre, la certezza è che serie C è qualcosa di sanguinoso a livello economico.

Mastour è un campione, lo dico da tifoso e non da tecnico. Mancano solo otto partite in serie C e giocando i turni infrasettimanali si può chiudere il campionato. Ma ad oggi è difficile fare previsioni, spero proprio che si possa arrivare alla fine, anzi ne sono sicuro. In ogni video dei vari flashmob che ho visto con riferimento ai cori della Reggina, non sono riuscito a trattenere le lacrime, lo dico davvero.

Episodio con il Catanzaro? Sempre sincero anche questa volta. Si, da qualcuno della mia città mi sono sentito attaccato, ma senza fare alcun tipo di polemica, soprattutto in questo momento. Quando il campionato sarà finito dirò tutto.

Ringrazio il sindaco che ha voluto rendere pubblica la nostra conversazione. Sono disponibile a fare tutto quello che posso fare per questa città, a livello pratico. Ho detto a Giuseppe Falcomatà che ho Reggio nel cuore”.

