Reggina, Gallo: ‘Taibi e Toscano intoccabili’. Poi la risposta ad Auteri

"Non so nuotare, ma ho fatto un fioretto in caso di promozione, ora lo svelo"

Linea diretta con il presidente della Reggina Luca Gallo. Un gesto di grande sensibilità quello del massimo dirigente amaranto, a disposizione dei tifosi, in questo momento di grande difficoltà: “Fisicamente sto bene, moralmente come tutti, provato, preoccupato, ansioso. Passiamo un’ora provando a parlare di qualcosa di piacevole come la nostra Reggina.

Il campionato di serie c è insostenibile dal punto di vista economico. Era prevedibile, pochi o tanti che saranno, si sapeva che avrebbero avuto problemi e come si fa a biasimarli. Gli stipendi dei tesserati della Reggina e dei dipendenti non tesserati sono stati pagati giorno 12 marzo, io non voglio mai arrivare alla scadenza del 16, preferisco così.

Se andiamo in serie B Mimmo Toscano resterà con noi. Insieme a Massimo Taibi, con il quale il connubio sarà molto lungo, si sta facendo un ottimo lavoro e se succede (promozione in B) saranno loro i primi ad avere i meriti di questo successo. Tranne che non sia il mister a chiedere di andare via, io su questa cosa ci scherzo sempre. Fermo restando che si vada in serie B.

Alla ripresa vedremo che tipo di situazione ci sarà, porte aperte o chiuse non lo posso dire io, seguiremo le direttive. Se rifarei la scelta di guidare la Reggina? Mille volte e mille volte ancora e ve lo dimostrerò anche più avanti. Sono orgoglioso di voi, mi mancate ma non posso scendere giù.

Cosa penso di Auteri riguardo la forza del Bari rispetto alla Reggina? Lui esprime una sua opinione, alla fine del campionato si vedrà chi è più forte, attualmente siamo noi più avanti di nove punti. La Reggina fino ad ora ha dimostrato di essere la più forte del campionato. A me restano ben in mente i risultati dei due derby. Da quando sono arrivato a Reggio che voglio levare via la Reggina dalla serie C, adesso lo ribadisco con più convinzione.

La barba lunga? Non è scaramanzia, ma ho fatto un fioretto. Non so nuotare, lo confesso ed ho il terrore dell’acqua. Se la Reggina vincerà il campionato mi farò portare al largo e mi butto in acqua, ma con le dovute precauzioni, farò anche una diretta facebook con il mio amico Vincenzo Calafiore.

