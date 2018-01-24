Galluppi – Collodi – Bevacqua al via la settimana della salute
Tre percorsi educativi su alimentazione, igiene orale e scoliosi: con giochi, diario personale e il Certificato di Supereroe dei denti inviato da Colgate
24 Gennaio 2018 - 13:31 | di Eva Curatola
Nell’ambito dell’Educazione alla salute, l’I.C. Galluppi – Collodi – Bevacqua dà il via a tre interventi educativi in collaborazione con l’ASP di Reggio Calabria Dipartimento Tutela della Salute e delle Politiche Sanitarie, con la Colgate leader mondiale igiene orale col progetto
“Sorrisi smaglianti, futuri brillanti” e con il Responsabile della Fondazione Scoliosi Italia.
Gli interventi mirano a:
- Prevenzione del sovrappeso e dell’obesità
- Prevenzione e cura delle malattie odontoiatriche infantili
- Individuazione precoce della scoliosi nell’adolescente.
In tali incontri si metterà in evidenza l’importanza di una corretta alimentazione, di una corretta igiene orale e di prevenzione delle malattie posturali, attraverso giochi e videogiochi in tema e nella compilazione di un diario personale dove annotare la propria alimentazione giornaliera.
Al termine del 2° percorso verrà consegnato un attestato “Certificato di Supereroe dei denti” inviato dalla Colgate all’I. C. e un kit con materiali educativi contenente giochi, cruciverba, percorso didattico, una guida per la cura dell’igiene orale e un dentifricio.
Si vuole sottolineare l’importanza della prevenzione che assume significato se inizia precocemente.
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