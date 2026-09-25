Reggina-Nuova Igea: ‘La spinta del popolo amaranto’. La comunicazione del club sui biglietti venduti
Vicinissimo un altro sold out, poco più di 600 i tagliandi ancora a disposizione
25 Settembre 2026 - 21:14 | Redazione
“In vista della gara di domenica, l’impareggiabile spinta del popolo amaranto cresce di ora in ora. Dopo il sold out registrato in Tribuna Ovest laterale già nella giornata di ieri, anche la Curva Sud si appresta a raggiungere il massimo della capienza, dal momento che i posti rimasti a disposizione sono soltanto 47. Poco più di 600, i tagliandi disponibili tra Tribuna Centrale e Tribuna Vip”.
Si ricorda che la capienza massimo, compreso il settore ospiti, è di 7500 spettatori.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Segui CityNow su Google