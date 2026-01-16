Gambarie, apertura impianti sempre più vicina: ‘Completate le verifiche delle seggiovie’

La riapertura degli impianti sciistici di Gambarie è sempre più vicina. Arrivano segnali concreti dopo le ultime verifiche tecniche effettuate nei giorni scorsi.

A fare il punto è il Comune di Santo Stefano in Aspromonte, che ha seguito passo dopo passo l’iter necessario per il ritorno in funzione delle seggiovie. I controlli hanno riguardato morsetti, impianti elettrici e messa a terra. Ieri è stata completata anche la verifica più importante: la magnetoscopia.

L’esame ha dato esito positivo per tutti e quattro gli impianti a fune. Con questo passaggio si sono concluse le verifiche tecniche previste sulle seggiovie. Un risultato che ha permesso alla società di gestione di avviare subito le operazioni di rimontaggio dei seggiolini, già iniziate nelle ultime ore.

Ora resta da attendere l’ultimo step formale. Sarà l’ANSFISA a fissare la data del collaudo ufficiale. Una volta effettuato, già dal giorno successivo sarà possibile comunicare la data di apertura al pubblico degli impianti scioviari.

Per Gambarie si tratta di una fase decisiva. Il conto alla rovescia è partito e la stagione invernale vede finalmente avvicinarsi la riaccensione degli impianti, attesa da operatori, residenti e appassionati della montagna aspromontana.