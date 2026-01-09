Gambarie pronta alla riapertura delle piste. Malara: ‘Anche quest’anno si scia’. E sulla nuova seggiovia…

La neve che ha imbiancato Gambarie nelle ultime ore ha riacceso l’entusiasmo degli amanti dello sci, pronti a tornare sulle piste della località aspromontana. Le abbondanti nevicate registrate negli ultimi giorni hanno creato le condizioni ideali per la riapertura degli impianti di risalita, consentendo ai tanti appassionati di sci di riprendere l’attività sportiva.

Gli impianti che portano alla “Telese” e alla “Nino Martino” sono pronti a riaprire, con l’amministrazione comunale di Santo Stefano al lavoro per il collaudo.

Nonostante non ci sia ancora una data precisa per l’apertura ufficiale, le previsioni sono ottimistiche. Entro la prossima settimana, infatti, i collaudatori Ansfisa arriveranno per completare i controlli necessari e, secondo quanto raccolto, la riapertura potrebbe avvenire in un intervallo che va dai 10 ai 15 giorni. Si prevede che la settimana compresa tra il 19 e il 25 gennaio potrebbe essere quella decisiva per l’avvio della stagione sciistica.

Nuova Seggiovia: ci sono notizie positive

Non si fermano però le buone notizie per il comprensorio sciistico di Gambarie. A rendere ancora più interessante la stagione, c’è la pubblicazione della gara d’appalto per la realizzazione della nuova seggiovia che collegherà Piazza Mangeruca a Monte Scirocco. Il bando, che scadrà il 26 gennaio, rappresenta un passo fondamentale per il futuro della stazione sciistica, con tempi di realizzazione previsti in circa 9 mesi. La nuova seggiovia, dunque, dovrebbe essere pronta per il prossimo inverno, completando l’offerta sciistica e permettendo una fruizione più ampia dell’intero comprensorio.

Da riconoscere l’impegno dell’on. Francesco Cannizzaro e del sindaco Francesco Malara, che hanno lavorato insieme per superare i problemi tecnici e burocratici legati alla realizzazione del progetto, assicurando che le trattative tra il Comune di Santo Stefano e l’Asproservice procedessero senza intoppi.

Gli sciatori si preparino alla stagione

Con l’imminente riapertura degli impianti e il progetto della nuova seggiovia che si avvia verso la sua fase di realizzazione, gli appassionati di sci possono finalmente guardare con ottimismo alla nuova stagione. Le piste di Gambarie si preparano ad accogliere nuovamente i visitatori, con l’augurio che le condizioni climatiche continuino a sorridere agli amanti dello sport invernale.