Gambarie, collaudi ok: da oggi si scia sulla Telese e la Azzurra

Riparte l’attività sciistica a Gambarie: completate le verifiche tecniche, viene confermata l’apertura di Telese e Azzurra. Le condizioni in cima restano buone, con accumuli intorno ai 50 cm nella serata di ieri

A Gambarie d’Aspromonte arriva l’atteso via libera: i collaudi conclusi ieri hanno dato esito positivo e, secondo l’aggiornamento diffuso in queste ore, da oggi si può sciare sulle piste Telese e Azzurra.

La riapertura era stata annunciata nei giorni scorsi dal sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara, che aveva indicato l’apertura al pubblico delle due piste dopo i collaudi del weekend.

Sul fronte neve, in quota ieri sera si registravano circa 50 centimetri mentre era in corso una nevicata. Ora l’attenzione resta sulle condizioni meteo e sul manto nevoso, ma intanto Gambarie riparte con le prime due piste disponibili.