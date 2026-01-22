Gambarie, si torna a sciare: ufficializzata la data per due piste

“Considerato che sabato 24 e domenica 25 gennaio saranno effettuati i collaudi, vista la presenza di oltre 60 cm di neve, si avvisano gli sciatori che lunedì 26 gennaio saranno aperte al pubblico le piste da sci Telese ed Azzurra”.

Con questa comunicazione del sindaco di Santo Stefano Francesco Malara, arriva una buona notizia per tutti gli appassionati di sci. Ad inizio della prossima settimana quindi apriranno al pubblico le piste Telese e Azzurra.