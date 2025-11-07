Inverno alle porte, l’appello degli sciatori: ‘Gambarie non deve restare ferma. Pronti a fare la nostra parte’

Una lettera degli appassionati della montagna rivolta alle istituzioni, affinchè si faccia "chiarezza sulla gestione e sulla manutenzione degli impianti operativi"

A poche settimane dall’inizio della stagione invernale, il Gruppo Sciatori Gambarie lancia un appello alle istituzioni locali e regionali affinché vengano garantite le condizioni minime per l’apertura degli impianti sciistici esistenti.

Dopo l’entusiasmo suscitato dall’avvio dei lavori della nuova seggiovia, il gruppo sottolinea l’importanza di non fermare l’attività sciistica in questa fase di transizione:

«La nostra montagna non può permettersi un altro inverno di attesa – dichiarano gli sciatori –. Comprendiamo la complessità dei lavori in corso, ma chiediamo che si faccia chiarezza sulla gestione e sulla manutenzione degli impianti già operativi. Sarebbe fondamentale garantire almeno una stagione di continuità, per mantenere vivo il turismo e l’interesse verso Gambarie».

L’appello del Gruppo Sciatori Gambarie alle istituzioni

Il Gruppo Sciatori ribadisce la disponibilità a collaborare con il Comune di Santo Stefano, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Regione Calabria, per individuare soluzioni pratiche e immediate che consentano di avviare la stagione.

«Siamo pronti a fare la nostra parte, con spirito costruttivo e fiducia – proseguono –. Ci auguriamo che i rappresentanti istituzionali raccolgano il nostro appello e convochino presto un confronto operativo. **Gambarie è patrimonio di tutti e non deve restare ferma proprio ora che si intravede il rilancio».

Un ringraziamento viene rivolto anche a chi, nel tempo, ha mostrato sensibilità verso il tema dello sviluppo turistico della montagna reggina:

«Siamo certi che anche l’onorevole Francesco Cannizzaro, da sempre attento alle istanze di Gambarie, saprà farsi portavoce dell’urgenza di garantire una stagione sciistica dignitosa e funzionale al futuro della località».

Gambarie, tra entusiasmo e attesa

Il messaggio degli sciatori è chiaro: entusiasmo e speranza ci sono, ma ora servono decisioni e tempi certi.