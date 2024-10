Poca neve? A Gambarie ci si diverte ugualmente. Gli impianti attivi e gli orari di apertura

Quanti di voi sognano una domenica in montagna? Ecco come sarà possibile divertirsi a Gambarie

La neve non è ‘abbastanza’, ma Gambarie non si scoraggia ed apre con le sue porte a reggini e turisti con tutte le fantastiche possibilità. Nella tarda mattinata di oggi, sabato 8 febbraio, l’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte ha divulgato una nota stampa per informare gli amanti della neve sul programma di questa domenica:

“Visto che la neve caduta nei giorni scorsi non è stata sufficiente a consentire l’apertura delle piste da sci rimaniamo tutti in trepida attesa delle prossime precipitazioni. In considerazione della bella giornata prevista per domani e che, tutto sommato, si tratta della prima neve stagionale sarà, in ogni caso, possibile sciare sulla pista sintetica e sul campo scuola. Per la giornata di domani è previsto un buon afflusso. Sono tanti i reggini che non vedono l’ora di passare una giornata all’aria aperta con un’ottima ossigenazione, godendo della nostra montagna e gustando ottimi prodotti gastronomici locali”.

IMPIANTI APERTI E ORARI

Saranno aperti con orario continuato dalle 9.00 alle 16.00:

la seggiovia Piazza Mangeruca-Monte Scirocco con accesso ai pedoni;

lo sklyft Mareneve con pista da Sci Artificiale;

il Campo scuola con Tapis Roulant;

la pista di Snow Tubing e la pista di Bob Artificiale.

Grazie alla disponibilità di ATAM spa, in aggiunta agli orari ordinari degli autobus, sarà effettuato una corsa aggiuntiva (Sky Bus) con un pullman che partirà da Reggio Calabria piazza Garibaldi alle ore 7.10 con arrivo previsto a Gambarie alle ore 8.30 e rientro con partenza da Gambarie alle ore 16.00 ed arrivo a Reggio Calabria piazza Garibaldi alle ore 17.15.

Adiacente allo sklyft Mareneve, è stata realizzata un’AREA GIOCHI per i più piccoli, già utilizzabile, con l’ installazione di alcune giostre (a breve sarà potenziata ulteriormente). Per la viabilità principale di accesso, si comunica che tutte le strade sono liberamente percorribili.

“Buon divertimento a tutti”.

Per l’ Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte Il Sindaco dott. Francesco Malara