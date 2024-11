Gambarie: inaugura l’area ristorazione della casa vacanze “Il Bucaneve”.

Una piacevole immersione tra i sapori della buona Calabria e l’ospitalità tipica del Sud Italia. Sabato 28 Giugno, nella bellissima cornice dell’Aspromonte, a Gambarie, un importante evento per la Casa Vacanze “Il Bucaneve” con l’apertura dell’area ristorazione della struttura ricettiva.Alla presenza di tantissimi amici, dell’assessore alla Cultura ed alla legalità della Provincia di Reggio Calabria, dott. Edoardo Lamberti Castronuovo, del neo responsabile del settore turismo della Provincia di Reggio Calabria, dott. Francesco Cannizzaro, del Presidente dell’Ente Parco dell’Aspromonte Prof. Giuseppe Bombino, del Sindaco dott. Michele Zoccali e degli Amici del Consiglio del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, è stato inaugurato uno straordinario locale che aspira a diventare uno dei punti di riferimento per gli amanti della buona cucina e del buon vivere.Produzione e vendita di prodotti tipici (dai liquori alle marmellate); gastronomia da asporto e self services; ristorante/bar; sala da te, cioccolateria, creperia: al Bucaneve l’unica difficoltà sarà scegliere quale tipicità gustare per prima.Il locale si articola su tre piani, con la sala bar a fare da congiunzione tra il ristorante, situato al piano inferiore della struttura, e la sala da the, al piano superiore, per trascorrere dei momenti di relax con la famiglia o con gli amici, il tutto in un ambiente dotato di ogni confort.Un grande successo per l’inaugurazione di ieri, per quello che è un traguardo importante per la Proprietà, la struttura è stata letteralmente presa d’assalto e le pietanze, preparate dallo chef Domenico Romeo, hanno riscosso un grande successo.Il Ristorante – Casa Vacanze “Il Bucaneve” si trova in una posizione privilegiata, al centro di Gambarie ma in una zona estremamente riservata, a pochi passi dalla partenza di numerosi sentieri escursionistici e dagli impianti di risalita.Il ristorante, grazie al personale attento e cordiale, ospiterà chiunque vorrà assaporare le specialità calabresi: dai turisti di ritorno da un’escursione, a chi si troverà lì solo di passaggio fino, ovviamente, agli ospiti del Residence.Gli appartamenti adatti a tutte le necessità, sono attrezzati per ospitare nuclei familiari con bambini, gruppi di amici, appassionati di montagna, scolaresche ed avviamente è idoneo per il soggiorno di persone diversamente abili.Ristorante e Residence, due strutture che si completano a vicenda e che trasformano una semplice vacanza in una straordinaria esperienza.