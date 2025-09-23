Gambarie riavrà la sua seggiovia: al via i lavori per la ricostruzione

“Per chi non avesse frequentato Gambarie in questa ricca, intensa, partecipata stagione estiva 2025 e quindi non avesse avuto modo di ricevere gli aggiornamenti dal vivo, con il presente comunicato si danno le dovute notizie ai tanti frequentatori che chiedono continuamente informazioni sullo stato delle opere relative alla ricostruzione della seggiovia Piazza Mangeruca – Monte Scirocco“.

È quanto si legge in una nota inviata dall’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte, in merito alla ricostruzione dell’opera che tanto è mancata in questi anni.

“Abbiamo fatto degli enormi passi in avanti in quest’ultimo periodo; infatti, il mese scorso abbiamo ottenuto dalla Regione Calabria, grazie anche al tramite dell’Onorevole Francesco Cannizzaro, il finanziamento del II lotto dei lavori per un importo complessivo di € 3.100.000,00 di cui € 2.820.000,00 a carico della Regione Calabria ed € 280.000,00 a carico del Comune di Santo Stefano in Aspromonte.

Essi si aggiungono ai € 900.000,00 del Primo Lotto, suddivisi in € 685.000,00 a carico della Regione Calabria ed € 215.000,00 a carico del Comune di Santo Stefano in Aspromonte”.

Leggi anche

Le novità sui lavori della seggiovia

Il 17 giugno 2025 sono iniziati i lavori del I lotto con la consegna parziale del cantiere alla ditta aggiudicataria dell’appalto.

sono iniziati i lavori del I lotto con la consegna parziale del cantiere alla ditta aggiudicataria dell’appalto. Il 6 agosto 2025 è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Calabria e Comune di Santo Stefano in Aspromonte per il finanziamento del II lotto.

è stata sottoscritta la convenzione tra Regione Calabria e Comune di Santo Stefano in Aspromonte per il finanziamento del II lotto. Il 26 agosto 2025 è stata effettuata la consegna complessiva definitiva dei lavori del I lotto dopo aver resa libera e disponibile l’area di cantiere.

è stata effettuata la consegna complessiva definitiva dei lavori del I lotto dopo aver resa libera e disponibile l’area di cantiere. La scorsa settimana è stato nominato il tecnico che procederà entro 10 giorni alla verifica del progetto del II lotto.

La prossima settimana ci sarà l’approvazione in giunta comunale della documentazione tecnica con successiva trasmissione alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’avvio dell’appalto integrato relativo alla ricostruzione della seggiovia.

Le dichiarazioni del sindaco Francesco Malara