Ex Garzya: ‘Reggina-Bari match importante ma non decisivo’

Una stagione con la maglia della Reggina, ma indimenticabile. Quella della vittoria del campionato dalla C alla B con Nevio Scala dopo lo spareggio contro la Virescit. Luigi Garzya ospite di “Buongiorno Reggina”: “Si sapeva che le squadre che avrebbero lottato per la promozione sarebbero state Reggina, Bari e Ternana e queste stanno rispettando il programma. Chiaramente non mi aspettavo questo cammino degli amaranto, ma già nelle ultime settimane le cose sono leggermente cambiate ed il vantaggio si è assottigliato con un girone da giocare. Non sarà semplice, la Reggina dovrà stare sul pezzo e mi rendo conto che sarà impossibile fare quanto prodotto nel girone di andata.

Il Bari ci arriva bene, ovviamente con il margine di punti ridotto, anche con il pareggio potrebbe uscirne bene, ricordando che a Monopoli c’è un’altra grande sfida tra i locali e la Ternana. Il Bari per certi aspetti sulla carta è più forte della Reggina, ma gli amaranto comunque hanno tutto per vincere il campionato. E’ una partita di cartello, forse non dell’anno perchè si incontrano troppo presto, match importante ma non decisivo. Qui si parla sempre di Reggina e Bari sottovalutando la Ternana. La Reggina non deve perderlo sicuramente, altrimenti diventa un problema importante, può accontentarsi anche del pareggio.

A Reggio esperienza indimenticabile, la Reggina nel cuore. Arrivai da giovanissimo, gente calorosa, ambiente favoloso.

