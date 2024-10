Nuovo gate imbarchi all’aeroporto di Lamezia, Minasi: “Complimenti al presidente Occhiuto”

«Voglio esprimere pubblicamente il mio plauso al Presidente Roberto Occhiuto, per l’ennesimo risultato ottenuto con la realizzazione del nuovo gate imbarchi all’aeroporto di Lamezia Terme.

Il volto della Calabria sta finalmente cambiando e il merito va tutto alla compagine di centrodestra da lui guidata, che sta davvero riuscendo a modernizzare la nostra regione e presentarla al mondo nei suoi aspetti migliori».

La Senatrice Tilde Minasi commenta con queste parole l’inaugurazione della nuova area di servizi molteplici appena attivata allo scalo lametino.

Leggi anche

«Questo primo modulo rinnovato all’Aeroporto di Lamezia – afferma la Senatrice – segna solo l’inizio di un’opera di rifacimento che riguarderà tutti e tre gli aeroporti calabresi.

Ci riempie d’orgoglio poter accogliere i passeggeri in arrivo nei nostri scali con la nostra migliore immagine ed è proprio su questo che si sta innanzitutto lavorando.

Il Presidente Occhiuto, con la Sacal – prosegue Minasi – è riuscito a portare a termine questo primo intervento in soli sei mesi, a tempo record per qualsiasi opera pubblica in Italia, come ha lui stesso sottolineato, dunque anche sotto questo aspetto possiamo vantarci di essere stati da esempio per il resto del Paese.

Voglio congratularmi e ringraziare, dunque, anche la stessa Sacal e il suo Presidente, ing. Franchini, per il loro impegno, che ha consentito di risolvere tanti intoppi, accelerare i lavori e centrare questo obiettivo in tempi così rapidi.

Il Governatore – continua la Senatrice – ha poi voluto sottolineare l’importanza dei collegamenti ferroviari con gli aeroporti, per un trasporto integrato che consenta ai calabresi e a chiunque venga sul nostro territorio di muoversi davvero con facilità e accessibilità, e ha detto di aver chiesto a Rfi di intervenire intanto con un aumento delle corse dei bus.

Posso dire che al Ministero, con il Ministro Salvini, sempre pronto a rispondere alle nostre istanze – prosegue Minasi – stiamo già lavorando proprio per potenziare anche l’intermodalità nei nostri trasporti, oltre che sugli altri macro-obiettivi rappresentati dall’Alta velocità ferroviaria, dalla SS 106 jonica e dal Ponte sullo Stretto. E spero di poter presto comunicare nuovi risultati.

Intanto – conclude la Senatrice – ancora grazie e buon lavoro al Presidente e alla sua giunta!»