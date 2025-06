Gazzetta.it: ‘La storia del Brescia potrebbe chiudersi a mezzanotte’. I dettagli

Su Gazzetta.it gli aggiornamenti per quello che riguarda le iscrizioni nei vari campionati professionistici con la scadenza fissata per la mezzanotte di oggi e le società a forte rischio:

“È una corsa contro il tempo, ma anche un paradosso. Il Brescia rischia seriamente di non iscriversi se Massimo Cellino non rispetta la scadenza per i pagamenti: oggi la deadline. Nel contempo tiene in sospeso la Serie B con il ricorso alla Corte d’appello di martedì per evitare il -4 e la caduta in C. Ma davvero il presidente può lasciar morire il Brescia così? Servono quasi 2,5 milioni per rispettare le ultime scadenze (un mese di stipendi, due di Irpef e uno di Inps) più l’accordo con l’Agenzia delle Entrate per la parte non pagata a causa dei crediti d’imposta inesistenti, che sarebbe stato raggiunto ma non ancora firmato perché va subito pagata la prima rata da 480mila euro su un debito di 2,4 milioni.

Riuscirà entro la mezzanotte a fare tutto Cellino? In caso positivo, potrà tornare al tavolo con gli investitori Usa interessati al Brescia e mettere la cifra versata sul piatto dell’accordo. In caso contrario il club dovrà ripartire dall’Eccellenza con una nuova proprietà. Va detto che Cellino aveva chiesto ai suoi interlocutori di depositare una somma a garanzia del patto da un notaio. In attesa che la situazione si sblocchi, il Comune è intervenuto con un comunicato di Alessandro Cantoni, assessore allo Sport: ‘È fondamentale che il presidente garantisca l’iscrizione, non può sottrarsi alle responsabilità che ha nei confronti della città. Cellino accompagni il club e permetta a Brescia di conservare la propria storia calcistica‘. Invece, salvo sorprese, la storia si può chiudere a mezzanotte“.

In serie C

“La scadenza odierna agita anche diverse piazze di Serie C. L’unica rinuncia certa è quella della Lucchese appena fallita, ma potrebbero essercene altre. Non è garantita l’iscrizione in regola da parte di molti club che hanno manifestato problemi: la Spal sembra disperata, alla Triestina c’è stata una piccola schiarita, ma non sono le sole in difficoltà. Sarà una giornata di passione, fino a mezzanotte”.