Gelbison, Coscia: ‘Molti investono tanto pensando di poter vincere subito…’. E nomina anche la Reggina

Alcuni passaggi dell’intervista rilasciata dal direttore tecnico della Gelbison Enrico Coscia, ai colleghi di seried24.com: “Le persone che lavorano nel calcio sanno che devono lavorare step per step. L’obiettivo della società è quello di ritornare al più presto in Serie C, ma l’aspetto che mi ha più entusiasmato è stato il progetto a 360 gradi. Qui ho visto che ci sono delle potenzialità da categorie superiori. Il presidente ha formato un team di lavoro molto valido e in più ha delle strutture che non tutte le squadre di Serie C dispongono. Pur non avendo mai avuto a disposizione il “Morra” ha creato delle strutture per gli allenamenti e anche per le gare. Poi c’è un settore giovanile che si è espanso in tutto il Cilento e una Juniores che gode di ottimi giovani di prospettiva”.

“A inizio campionato tutti pensano di fare bene, però poi molti investono tanto pensando di poter vincere subito. Il calcio è una materia atipica dove contano anche le idee e l’organizzazione. Reggina, Nissa, Gela e Vibonese, ad esempio, hanno investito tanto. Noi siamo una società ambiziosa. Il nostro obiettivo principale resta sempre la salvezza e per farlo bisogna avere mentalità.

Abbiamo una squadra formata dal 50% di over e dal 50% di under. Tutto ciò insieme al prezioso aiuto dell’allenatore che, nonostante la giovane età, ha dimostrato di saper lavorare bene. Abbiamo un gruppo di over molto professionali che sta trasferendo la loro esperienza ai ragazzi. Penso e mi auguro che gli under possano dare al momento opportuno una mano alla squadra. Quando poi si uniscono queste componenti è normale che si diventa più squadra e gli obiettivi si possono raggiungere”.