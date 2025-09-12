Reggina-Nissa: designato il direttore di gara. Trocini in conferenza stampa
Ci si avvicina alla sfida di domenica, diventata già importante dopo il passo falso iniziale
12 Settembre 2025 - 09:53 | Redazione
Sarà il signor Gabriele Sciolti di Lecce a dirigere Reggina-Nissa, gara valida per la seconda giornata del girone I della serie D, in programma domenica 14 settembre, ore 15, allo stadio Oreste Granillo. A coadiuvarlo i signori Francesco Minerva di Lecce e Gabriele Lovecchio di Brindisi.
Intanto fra qualche ora mister Trocini incontra i giornalisti per la conferenza stampa consueta prima di ogni incontro.