City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggina-Nissa: designato il direttore di gara. Trocini in conferenza stampa

Ci si avvicina alla sfida di domenica, diventata già importante dopo il passo falso iniziale

12 Settembre 2025 - 09:53 | Redazione

Sarà il signor Gabriele Sciolti di Lecce a dirigere Reggina-Nissa, gara valida per la seconda giornata del girone I della serie D, in programma domenica 14 settembre, ore 15, allo stadio Oreste Granillo. A coadiuvarlo i signori Francesco Minerva di Lecce e Gabriele Lovecchio di Brindisi.

Intanto fra qualche ora mister Trocini incontra i giornalisti per la conferenza stampa consueta prima di ogni incontro.

Leggi anche

RegginaReggio Calabria Calcio