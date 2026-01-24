Gelbison-Reggina: il dato finale dei biglietti venduti nel settore amaranto

La squadra di mister Torrisi avrà come sempre i tifosi al proprio fianco

Si è chiusa la prevendita dei biglietti per il settore ospiti allo stadio Valentino Giordano in vista di Gelbison-Reggina. I tagliandi messi a disposizione erano 342. Il dato finale indica 157 biglietti venduti, poco meno della metà. Un numero comunque significativo, viste le difficoltà logistiche che la trasferta presenta. I tifosi presenti, anche se non tantissimi, sono pronti a farsi sentire.

La squadra amaranto punta alla nona vittoria di fila. Una striscia che tiene la Reggina in piena corsa, con l’obiettivo di restare in scia delle prime. Mister Torrisi dovrà rinunciare ad alcuni calciatori importanti come Ragusa e Di Grazia, uno squalificato, l’altro infortunato, ma punta su quelle caratteristiche che hanno contraddistinto la squadra fino al momento. Ferocia, aggressività, atteggiamento.

Incroci in vetta: c’è Nuova Igea-Athletic Palermo

Nel turno di campionato, occhi anche alla zona alta. In calendario c’è Nuova Igea-Athletic Palermo, sfida diretta tra due delle tre squadre in vetta. Un incrocio che può incidere sugli equilibri della classifica.