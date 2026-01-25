Gelbison-Reggina: la probabile formazione amaranto. In attacco scelte obbligate

Ha ragione Torrisi quando parla di rosa profonda e quindi diverse possibilità di intervenire in caso di necessità o rotazioni, ma è altrettanto vero che le assenze questa volta sono pesanti e soprattutto nello stesso reparto. Mancheranno Ragusa per squalifica e Di Grazia per infortunio e così il tecnico in quella zona si trova con gli uomini contati, Under compresi. Si dovrebbe vedere l’esordio sin dal primo minuto di Sartore, mentre dalla parte opposta scontata la presenza di Edera.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Edera, Mungo, Sartore; Ferraro. All. Torrisi