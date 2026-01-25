City Now

Serie D: spicca il big match. La Reggina in trasferta. Il programma e la classifica

Gli amaranto puntano alla nona vittoria consecutiva

25 Gennaio 2026 - 00:11 | Redazione

Reggina Girasole Domenico

Un’altra giornata di grande interesse in serie D girone I, dove spicca il big match tra la Nuova Igea e l’Athletic Palermo, due delle tre squadre di testa. L’altra, il Savoia, affronta in casa l’Enna. La Reggina punta alla nona vittoria consecutiva, ma non sarà semplice farlo dovendo giocare su un campo difficile come quello della Gelbison.

Il programma della giornata

Favara – Nissa

Gelbison – Reggina

Vibonese – Sambiase

Vigor Lamezia – Gela

Messina – Acireale

Nuova Igea – Athletic Palermo

Ragusa – Paternò

Sancataldese – Milazzo

Savoia – Enna

La classifica

  1. Atheltic Palermo 38
  2. Nuova Igea 38
  3. Savoia 38
  4. Reggina 36
  5. Nissa 33
  6. Sambiase 32
  7. Milazzo 32
  8. Gela (-1) 30
  9. Gelbison 27
  10. Vibonese 23
  11. Enna 22
  12. Sancataldese 20
  13. Acireale 20
  14. Vigor Lamezia 19
  15. Ragusa 18
  16. Favara 17
  17. Messina (-14) 15
  18. Paternò 11

