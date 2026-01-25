Serie D: spicca il big match. La Reggina in trasferta. Il programma e la classifica
Gli amaranto puntano alla nona vittoria consecutiva
25 Gennaio 2026 - 00:11 | Redazione
Un’altra giornata di grande interesse in serie D girone I, dove spicca il big match tra la Nuova Igea e l’Athletic Palermo, due delle tre squadre di testa. L’altra, il Savoia, affronta in casa l’Enna. La Reggina punta alla nona vittoria consecutiva, ma non sarà semplice farlo dovendo giocare su un campo difficile come quello della Gelbison.
Il programma della giornata
Favara – Nissa
Gelbison – Reggina
Vibonese – Sambiase
Vigor Lamezia – Gela
Messina – Acireale
Nuova Igea – Athletic Palermo
Ragusa – Paternò
Sancataldese – Milazzo
Savoia – Enna
La classifica
- Atheltic Palermo 38
- Nuova Igea 38
- Savoia 38
- Reggina 36
- Nissa 33
- Sambiase 32
- Milazzo 32
- Gela (-1) 30
- Gelbison 27
- Vibonese 23
- Enna 22
- Sancataldese 20
- Acireale 20
- Vigor Lamezia 19
- Ragusa 18
- Favara 17
- Messina (-14) 15
- Paternò 11