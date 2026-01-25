Gelbison-Reggina: dove e come vedere la partita degli amaranto
I tifosi non presenti allo stadio, potranno comunque seguire la gara
25 Gennaio 2026 - 00:29 | Redazione
Difficoltà dettate dallo stato di forma in netta ripresa dell’avversario, un campo dalle dimensioni ridotte e qualche assenza pesante. La Reggina contro la Gelbison dovrà andare incontro a questa serie di situazioni, ma con la consapevolezza che ripetendo l’atteggiamento delle ultime settimane, potrà puntare alla nona vittoria consecutiva.
Come e dove vedere la partita
Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand