Gerace, il sindaco Lizzi lancia l’allarme per la Guardia Medica

L’Amministrazione Comunale di Gerace ha inviato una nota ufficiale alle istituzioni regionali e sanitarie competenti per rappresentare le crescenti preoccupazioni espresse dai cittadini in merito alle difficoltà che stanno interessando il servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) nel territorio di Gerace e nei comuni dell’entroterra della Locride.

La comunicazione nasce dalla volontà dell’Amministrazione di farsi portavoce del disagio vissuto quotidianamente da numerose famiglie, anziani e persone con difficoltà negli spostamenti, che vedono nella Continuità Assistenziale un presidio fondamentale di sicurezza sanitaria e un punto di riferimento essenziale per il territorio.

Pur nella piena consapevolezza delle difficoltà che il sistema sanitario sta affrontando e riconoscendo l’impegno profuso dalla Regione Calabria e dall’Azienda Sanitaria Provinciale per garantire i servizi sanitari, l’Amministrazione ha ritenuto doveroso richiamare l’attenzione sulla particolare situazione delle aree interne, caratterizzate da una conformazione geografica che rende più complesso l’accesso alle strutture ospedaliere.

Nella nota viene inoltre evidenziato il ruolo strategico della Continuità Assistenziale nel supportare il sistema sanitario territoriale, contribuendo a gestire e decongestionare il flusso di pazienti verso i Pronto Soccorso, evitando che problematiche sanitarie gestibili sul territorio gravino ulteriormente sulle strutture ospedaliere.

La questione assume una rilevanza ancora maggiore con l’avvicinarsi della stagione estiva, periodo durante il quale l’aumento delle presenze turistiche comporta una maggiore richiesta di assistenza sanitaria e rende ancora più importante garantire continuità ed adeguata copertura del servizio.

L’Amministrazione Comunale auspica che le criticità segnalate possano essere attentamente valutate dagli enti competenti, affinché vengano individuate tutte le possibili soluzioni utili a garantire ai cittadini delle aree interne un servizio essenziale per la tutela del diritto alla salute.

L’obiettivo dell’iniziativa non è alimentare polemiche, ma contribuire in maniera costruttiva ad evidenziare una problematica che interessa numerose comunità del comprensorio e che merita la massima attenzione istituzionale.

«La nostra richiesta» precisa il Sindaco Rudi Lizzi «nasce esclusivamente dall’ascolto delle preoccupazioni dei cittadini e dalla volontà di tutelare un servizio essenziale per il territorio. Siamo certi che le istituzioni competenti sapranno valutare con attenzione questa segnalazione, nella consapevolezza che garantire la continuità assistenziale nelle aree interne significa garantire il diritto alla salute e la serenità delle nostre comunità.»