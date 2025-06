Gerace si prepara alla ‘Notte romantica’: un weekend di emozioni e cultura

Un evento speciale con concerti, menù romantici e iniziative per le coppie

Il Comune di Gerace è lieto di annunciare la partecipazione alla Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, l’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” per celebrare l’amore, la bellezza e l’autenticità dei piccoli centri italiani.

Sabato 21 giugno, nella suggestiva cornice di Piazza Tre Chiese, Gerace si accenderà di emozioni e atmosfere magiche con un programma pensato per gli innamorati, ma anche per chi desidera vivere la bellezza del nostro borgo sotto una luce nuova e coinvolgente.

Alle 21:30 il cuore della serata batterà con il concerto “Musica d’Incanto”, con un quartetto d’eccezione composto da:

M° Francesco Sgambelluri – violino

– violino M° Barbara Franco – clarinetto

– clarinetto M° Gioachino Gligora – voce

– voce M° Antonella Di Natale – pianoforte

Un viaggio musicale tra i grandi della musica classica – Chopin, Beethoven, Schubert – e le colonne sonore più amate di Morricone, Piazzolla, Rota, Zimmer, Rondo Veneziano, senza dimenticare i classici della canzone napoletana.

Durante tutta la serata, Gerace ospiterà una serie di iniziative pensate per rendere l’esperienza ancora più speciale:

Il Vicolo del Bacio , a cura della Consulta Giovanile , trasformerà l’iconico Bacio di Mezzanotte in un momento indimenticabile per tutte le coppie;

, a cura della , trasformerà l’iconico in un momento indimenticabile per tutte le coppie; La Raccolta dei Pensieri d’Amore , uno spazio dedicato a messaggi, dediche e riflessioni sul tema dell’amore;

, uno spazio dedicato a messaggi, dediche e riflessioni sul tema dell’amore; Il Dolce della Notte Romantica , preparato dai bar e pasticcerie locali con il nome evocativo di “ Pensiero d’Amore ”;

, preparato dai bar e pasticcerie locali con il nome evocativo di “ ”; Il Menù della Notte Romantica, con piatti dedicati nei ristoranti aderenti, per assaporare i gusti autentici della nostra tradizione in una chiave romantica.

Per l’occasione, anche le strutture ricettive del borgo proporranno offerte speciali per chi desidera vivere appieno l’incanto della Notte Romantica, soggiornando a Gerace e godendo della sua atmosfera unica. Un’opportunità ideale per trascorrere un weekend all’insegna dell’amore, della cultura e del relax.

Gerace, già insignita del titolo di uno dei Borghi più belli d’Italia, rinnova così il proprio impegno nella promozione culturale e turistica del territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza capace di unire arte, musica, gusto ed emozione.

Invitiamo cittadini, visitatori e turisti a partecipare a questa serata speciale, per vivere insieme un momento di bellezza condivisa e riscoperta dei sentimenti più autentici.

Per aggiornamenti e informazioni:

Segui le pagine Città di Gerace ed Explore Gerace sui social media.