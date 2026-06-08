Incendio doloso in un cantiere nel reggino: due mezzi danneggiati

A Cosoleto incendio doloso in un cantiere pubblico: danneggiati un escavatore Yanmar e un Bobcat. Denuncia ai carabinieri, indagini in corso

Un incendio di natura dolosa ha danneggiato due mezzi all’interno di un cantiere pubblico attivo per la realizzazione della rete di collettamento delle acque bianche nel comune di Cosoleto.

A denunciare l’accaduto ai carabinieri è stato l’imprenditore vibonese Pietro Nocera, amministratore della Costruire Group, ditta affidataria dei lavori.

Secondo quanto riferito nella denuncia ignoti avrebbero appiccato il fuoco a un escavatore Yanmar e a un Bobcat parcheggiati all’interno dell’area di cantiere.



L’allarme sarebbe scattato alle 2:22 grazie al sistema satellitare installato su uno dei mezzi, che ha segnalato un’anomalia alla centrale operativa. Solo alcune ore dopo l’imprenditore è stato informato dell’accaduto dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Nella denuncia Nocera ha dichiarato di non aver ricevuto, di recente, minacce o richieste estorsive legate ai lavori in corso. Ha tuttavia ricordato precedenti episodi intimidatori subiti negli anni passati, tra incendi di mezzi e tentativi di estorsione.

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno verificando la natura del rogo, oltre a raccogliere elementi utili per l’identificazione dei responsabili. Nessuna pista viene al momento esclusa con quella del racket che resta la più battuta.