Reggio, uno studente del Da Vinci rappresenterà la Calabria ai ‘Campionati Italiani di Filosofia’

Gerardo Cambareri, studente della 4A del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” ha conquistato, lo scorso 5 marzo, il primo posto nella selezione regionale calabrese dei Campionati di Filosofia, edizione 2025/2026, nella Sezione A in lingua italiana.

“Siamo orgogliosi di Gerardo- commenta la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Antonella Borrello. Il risultato frutto delle sue capacità, ma anche del lavoro dei docenti curricolari, in particolare della prof.ssa di filosofia Maria Francesca Marafioti, e dell’accompagnamento e la formazione offerta dal corso di preparazione ai Campionati di filosofia, gestito dal referente d’Istituto dei Campionati, prof. Giorgio Sottilotta”.

Che cosa sono i Campionati di Filosofia

I Campionati di Filosofia sono organizzati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme alla Società Filosofica Italiana, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e dell’associazione Philolympia.

Inseriti nel Programma annuale per la Valorizzazione delle Eccellenze, sono rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, comprese le scuole italiane all’estero.

La competizione si articola in due fasi parallele: la Sezione A, in lingua italiana, e la Sezione B, in lingua straniera. Entrambe si sviluppano attraverso tre fasi progressive — istituto, regionale e nazionale — con una prova unica che consiste nella redazione di un saggio filosofico.

Il saggio su Hannah Arendt

Gerardo, a partire da un estratto dell’opera Vita activa di Hannah Arendt, ha elaborato un percorso argomentativo convincente volto ad indagare la validità della comunicazione interumana. Confrontando le tesi di Arendt con altri autori come Marx, Foucault, Wittgenstein e Bacone, lo studente è giunto a una visione critica della capacità umana di comprendere l’altro attraverso il linguaggio, poiché proprio il linguaggio, soprattutto nella contemporaneità, è divenuto anche strumento usato per scopi contrari alla comprensione della verità, come nel caso della propaganda totalitaria, espressione, secondo lo studente, di manipolazione della mente.

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Lo studente del Da Vinci, adesso, rappresenterà la Calabria alla gara nazionale dei Campionati di Filosofia, prevista il 17 aprile 2026 a Roma.

Alla finale nazionale Gerardo rappresenterà la nostra Calabria e sarà la voce di una terra che ha molto da dire e da dare alla cultura italiana. Qualunque sarà il risultato, il solo fatto di esserci arrivato è già una vittoria che merita di essere celebrata e ricordata.