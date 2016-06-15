Gerardo Sacco presenta il suo libro al Taormina Film Fest

Sarà presentato a CasaTao, nell’ambito del Taormina Film Fest, mercoledì 15 giugno alle ore 17.20, il libro intervista Sono Nessuno! Il mio lungo viaggio tra arte e vita, che Gerardo Sacco ha scritto con il giornalista Francesco Kostner , in libreria dallo scorso 23 maggio.

Il volume, che ricostruisce la straordinaria esperienza umana e artistica dell’orafo crotonese, è stato presentato in anteprima alla Fiera del libro di Torino.

L’editore di Soveria Mannelli ha tessuto le lodi di Sacco, “da tutti conosciuto per la straordinaria creatività e il talento che lo hanno reso famoso nel mondo”, ma anche “per le non comuni qualità umane. Gerardo”, ha aggiunto Rubbettino, “è stato sempre e rimane un uomo semplice e modesto, qualità che lo rendono ancora più gradito all’opinione pubblica”.

Alla presentazione saranno presenti, oltre l’autore del libro, Anthony Barbagallo, assessore Regione Siciliana Turismo Sport e Spettacolo, Maria Grazia Cucinotta, grande amica dell’ orafo, nonchè testimonal ufficiale delle sue creazioni, Ninni Panzera, Segretario Generale di Taormina Arte e Tiziana Rocca.