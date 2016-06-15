City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Gerardo Sacco presenta il suo libro al Taormina Film Fest

Mercoledì 15 giugno a CasaTao il libro intervista scritto con Francesco Kostner, tra arte e vita dell'orafo crotonese

15 Giugno 2016 - 12:40 | di Redazione

Gerardo Sacco e Maria Grazia Cucinotta al Taormina Film Festival 2013, immagine d'archivio

Sarà presentato a CasaTao, nell’ambito del Taormina Film Fest, mercoledì 15 giugno alle ore 17.20, il libro intervista Sono Nessuno! Il mio lungo viaggio tra arte e vita, che Gerardo Sacco ha scritto con il giornalista Francesco Kostner , in libreria dallo scorso 23 maggio.

Il volume, che ricostruisce la straordinaria esperienza umana e artistica dell’orafo crotonese, è stato presentato in anteprima alla Fiera del libro di Torino.

L’editore di Soveria Mannelli ha tessuto le lodi di Sacco, “da tutti conosciuto per la straordinaria creatività e il talento che lo hanno reso famoso nel mondo”, ma anche “per le non comuni qualità umane. Gerardo”, ha aggiunto Rubbettino, “è stato sempre e rimane un uomo semplice e modesto, qualità che lo rendono ancora più gradito all’opinione pubblica”.

Alla presentazione saranno presenti, oltre l’autore del libro,  Anthony Barbagallo, assessore Regione Siciliana Turismo Sport e Spettacolo, Maria Grazia Cucinotta, grande amica dell’ orafo, nonchè testimonal ufficiale delle sue creazioni, Ninni Panzera, Segretario Generale di Taormina Arte e Tiziana Rocca.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Gerardo SaccoTaormina Libri
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?