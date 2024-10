Ghirelli: ‘Caiata parla di play off? Allora ha dati che io non ho’

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, è intervenuto ai microfoni di Binario Sport riguardo l’attesa che si sta vivendo in serie C, sul responso del Consiglio Federale. Dichiarazioni riprese da tuttoC: “Penso di aver fatto un percorso alla luce del sole, confortato da un voto di un Assemblea molto partecipata. Se pensiamo che ad oggi non sappiamo per la Serie A quale sia il protocollo per gli allenamenti dà il quadro di quanto sia difficile la situazione.

E’ una situazione anomala per il calcio ma anche per tutti gli altri settori. Alcune misure come la cassa integrazione sono state portate a casa. Quattro anni fa la Lega Pro è passata da novanta a sessanta ma non abbiamo ottenuto risultati grandissimi. Play off? Evidentemente Caiata dispone di dati di conoscenza a me non noti, ne prendo atto”.