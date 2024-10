Ghirelli: ‘Reggina-Ternana, la partita più bella che ho visto in questo campionato’

"La serata uno spot eccezionale per la serie C"

Per una partita di cartello come Reggina-Ternana si è scomodato anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Il quale ha assistito ad uno spettacolo puro in campo e soprattutto sugli spalti dove 12.000 tifosi hanno sostenuto la squadra amaranto, più un gruppetto di sostenitori rossoverdi. La massima espressione della Lega ha voluto esprimere il suo pensiero riguardo l’esperienza vissuta al Granillo lunedi sera:

“Reggina-Ternana 1-0, la più bella partita che ho visto in questo campionato. Per intensità, tecnica nulla da invidiare ai campionati superiori. Questa sera uno spot eccezionale per la serie c. Grazie Reggina. Grazie Ternana“.

