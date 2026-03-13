City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Il reggino Giandomenico Stilo a Fiuggi per il meeting della Fondazione Sportcity

"Perché Il futuro si costruisce con le persone che scelgono di mettersi in movimento"

13 Marzo 2026 - 09:34 | Redazione

Giandomenico Stilo

Così il reggino Giandomenico Stilo nella pagina social personale: “Anche quest’anno ho il grande privilegio di rappresentare, a Fiuggi, la Calabria, al meeting della Fondazione Sportcity, per partecipare al confronto e agli scambi di idee e visioni sui nuovi linguaggi dello Sport, sul benessere psicofisico e qualità della vita.
Del futuro del nostro Paese e delle nostre Città“.

Perché Il futuro si costruisce con le persone che scelgono di mettersi in movimento.

Reggio Calabria Sport