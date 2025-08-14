Francesco Giglio: ‘La Domotek punta in alto, orgoglioso di essere amaranto’

È presente dal giorno 0. Fin dalla prima partita in Serie B nel raggruppamento con la Sicilia, oggi veleggia con un progetto ambizioso e tanta voglia di fare bene. Stiamo parlando di Francesco Giglio, confermato nel ruolo di assistente degli allenatori della Domotek Reggio Calabria. Per il terzo anno consecutivo, Giglio lavorerà al fianco del capo allenatore Antonio Polimeni e del secondo assistente, Sergio Vandir Dal Pozzo, con l’obiettivo di portare la squadra amaranto sempre più in alto.

Terzo anno in casa Domotek. Un commento sulla tua nuova conferma?

”Ringrazio la società per questa rinnovata fiducia – esordisce Giglio –. Sono orgoglioso di far parte, per il terzo anno consecutivo, dello staff tecnico della Domotek. È un gruppo che cresce ogni giorno, con un progetto chiaro e tanta voglia di lavorare“.

Tra nuovi arrivi e conferme, dove può arrivare questa Domotek? ”Sia i nuovi volti che le riconferme sono atleti di grandissima qualità – afferma con convinzione –. Per questo, il nostro obiettivo è chiaro: giocare in Serie A2 la prossima stagione. La squadra ha tutte le carte in regola per centrare questo traguardo“.

Sei qui dal giorno zero. Che ne pensi della scalata a marchio amaranto? ”Siamo reduci da due anni fantastici – ricorda –. Il primo culminato con la promozione dalla B all’A3, mentre nel secondo abbiamo sfiorato la promozione in A2, nonostante l’obiettivo iniziale fosse una salvezza tranquilla. Questa società ha una visione chiara: portare Reggio Calabria nelle serie più prestigiose. E sono sicuro che ci riusciremo presto“.

Che ne pensi del nuovo girone e del calendario? ”Sarà un girone molto competitivo, ogni partita sarà dura – ammette –. Tra le rivali, credo che Gioia del Colle sia la squadra da temere di più. Ma siamo pronti a lottare punto a punto“.

Un commento sul pubblico di Reggio Calabria? ”Il nostro pubblico è straordinario – conclude con entusiasmo –. L’anno scorso, vedere oltre 4000 persone all’ultima partita è stata un’emozione indescrivibile. Sono convinto che quest’anno saremo sostenuti da ancora più tifosi, che saranno la nostra marcia in più“.

Con questa grinta e un progetto solido, la Domotek Reggio Calabria si prepara a vivere una stagione all’insegna delle grandi ambizioni. E Francesco Giglio, insieme allo staff, è pronto a fare la sua parte.