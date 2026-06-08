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Camera di commercio, tappa reggina del progetto “Eduf in Tour”

L’evento ha tracciato le linee guida per la stabilità e il passaggio generazionale di microimprese, artigiani e professionisti

08 Giugno 2026 - 08:52 | Comunicato Stampa

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Si è svolto presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Reggio Calabria il convegno di educazione finanziaria dal titolo “Impresa e famiglia – dalle scelte di oggi alla continuità di domani”.

L’incontro ha registrato una grande partecipazione di microimprenditori, artigiani e liberi professionisti del territorio, riuniti per riflettere sulle strategie necessarie a garantire la stabilità economica aziendale e personale.

Al centro del dibattito, affrontato con un taglio estremamente pratico e divulgativo, il legame indissolubile tra finanza d’impresa e bilancio familiare.

L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali di Antonino Tramontana Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria, Massimo Romanelli Responsabile Poste Italiane per i rapporti con le Associazioni di categoria, Fabio Mulonia Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria, Domenico Doldo in rappresentanza dell’Ordine del Consiglio degli Avvocati di Reggio Calabria, Fabrizio Ciliberto Consigliere della Camera di commercio e Vice Presidente Nazionale U.Di.Con.

A seguire i rappresentanti e gli esperti di Poste Italiane Giuseppe Fusco, Manuela Bellina, Michele Moglia, Roberto Pugliesi hanno approfondito i temi chiave del convegno: dall’importanza del controllo di gestione e degli assetti organizzativi aziendali, alla pianificazione previdenziale, fino alla gestione strategica del credito e degli investimenti.

Particolare attenzione è stata dedicata al delicato tema del passaggio generazionale, un momento cruciale che unisce la sfera emotiva familiare a quella economica e legale dell’azienda, fondamentale per tutelare il valore d’impresa nel lungo periodo.

A margine dell’incontro, il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, ha dichiarato:In un contesto economico complesso come quello attuale, la sostenibilità delle nostre micro e piccole imprese passa inevitabilmente da una maggiore consapevolezza finanziaria. Questo convegno dimostra come la sinergia tra istituzioni, ordini professionali, associazioni di categoria e dei consumatori e grandi player come Poste Italiane sia la chiave per fornire risposte concrete al territorio. Per il nostro tessuto produttivo, dove la coincidenza tra patrimonio familiare e aziendale è fortissima, pianificare il futuro non è più opzionale: gestire correttamente il passaggio generazionale e proteggere gli assetti d’impresa significa non solo salvare il lavoro di una vita, ma garantire la continuità occupazionale e la trasmissione di valore alle nuove generazioni di imprenditori reggini.”

Il convegno si è concluso con una sessione di confronto aperto, durante la quale i professionisti e gli imprenditori presenti hanno potuto dialogare con gli esperti sui passaggi chiave per prevenire le criticità gestionali e impostare una crescita solida per il domani.

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