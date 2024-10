Ginnastica, grande Virtus Reggio: vinti 4 titoli regionali

Altra grande soddisfazione per la società reggina di ginnastica

La società Ginnastica Virtus Reggio alle ultime finali Regionali svoltesi a Catanzaro, fa l’en plein con le proprie atlete nelle competizioni in cui ha preso parte,conquistando ben 4 Titoli di Ginnastica,1 di squadra e 3 individuali. La società reggina ha conquistato una medaglia d’Oro nella competizione Sincrogym cat.3°- 4 con Aleo Maria Pia, Ambrogio Caterina, Arcudi Alessandra, Dascola Martina, Erbi Noemi, Fasci’Marika.

La Virtus, che in questa specialità ha primeggiato nel corso degli anni,vantando un palmares di tutto rilievo con 1 Titolo Italiano di coppia, ribadisce la propria valenza eseguendo in maniera impeccabile un esercizio collettivo a corpo libero e due progressioni a coppie(corpo libero e palla) ricchi di difficoltà ed elementi altamente acrobatici, espressi in massimo sincronismo e raffinatezza tecnica e coreografica.

Grande prova di bravura ed eleganza anche per le tre individualiste Arcudi Alessandra,Dascola Martina e Fasci’ Marika che,si sono laureate Campionesse Regionali di Ginnastica Ritmica, gareggiando in categorie diverse con le specialità corpo libero, palla e cerchio.

Enorme soddisfazione per la società reggina

Le ginnaste, con all’attivo 3 Medaglie alle ultime Finali Nazionali, hanno riconfermato con le brillanti prove di sabato 27 e domenica 28 Marzo, la loro preparazione e il livello tecnico degli esercizi. La gratificazione per tecnici e dirigenti della Virtus Reggio è enorme, considerato anche questo particolare e delicato momento durante il quale le ginnaste hanno dimostrato grande impegno e determinazione.

Tali risultati premiano il lavoro serio e meticoloso svolto dalle tecniche Rina Albanese e Carmen Loprevite e dal presidente dello storico sodalizio Rocco Loprevite.