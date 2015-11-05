Gioacchino Criaco presenta Il saltozoppo con l’Associazione Giornalisti Reggini

Lo scrittore calabrese Gioacchino Criaco, con la sua ultima opera letteraria “Il saltozoppo”, edito da Feltrinelli, sarà protagonista di un’intera giornata dedicata alla cultura e alla narrazione organizzata dall’Associazione Giornalisti Reggini. Gioacchino Criaco, aspromontano nativo di Africo con il suo ultimo lavoro si conferma assoluto protagonista della narrativa contemporanea: dopo il suo esordio nel 2008 con il romanzo “Anime nere”, da cui è stato tratto il film omonimo diretto da Francesco Munzi, vincitore di nove David di Donatello e di tre Nastri d’argento, ha pubblicato di recente anche i romanzi Zefira e American Taste Con l’obiettivo di avviare, anche per la stazione 2015 – 2016, una lunga serie di iniziative di alto profilo sociale e culturale, l’Associazione Giornalisti Reggini organizza per il prossimo martedì 10 novembre due diversi appuntamenti insieme a Criaco, simbolo di una terra ricca di risorse umane ed intellettuali. Alle ore 10 Gioacchino Criaco incontrerà gli studenti del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio presso l’aula magna dell’Istituto che, grazie alla disponibilità della Dirigente Scolastica Giuseppina Princi, ha subito sposato l’iniziativa coinvolgendo docenti e studenti.

Alle ore 17 presso il Palazzo dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria (piazza Italia), Gioacchino Criaco presenterà “Il saltozoppo” alla presenza dei giornalisti che si confronteranno con l’autore sul volume in questione allargando i temi della discussione anche al futuro della Calabria e delle nuove generazioni.

La sinergia avviata tra la Feltrinelli e l’Associazione Giornalisti Reggini sarà occasione per avviare nuove iniziative culturali in città.