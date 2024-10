Università Mediterranea, tutto pronto per il terzo Forum del ‘Progetto UrbanLab BiodiverCity’

Il giorno 9 luglio 2024, alle 10.00, presso la Sala ‘Le Cisterne’ di Gioia Tauro, si svolgerà il terzo dei cinque FORUM ideati e programmati dal Progetto UrbanLab BiodiverCity, prodotto delle attività della Terza Missione Universitaria dei laboratori LaStre del PAU e MecAgri dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria in collaborazione con il Settore 10 della Città Metropolitana di Reggio Calabria ‘Pianificazione – Valorizzazione del Territorio – Leggi Speciali’.

Il Laboratorio, tra le azioni previste dal Piano Integrato ‘Aspromonte in Città’ è stato ammesso al finanziamento sulla linea M5C2 – Investimento 2.2 – Piani Integrati del PNRR.

Dopo il primo incontro del 5 aprile dedicato all’Area Grecanica e quello del 17 maggio dedicato all’Area della Locride, il terzo Forum, dedicato all’Area della Piana, sarà una nuova occasione di scambio e di condivisione di idee, di ascolto del territorio e di disseminazione di una nuova cultura del verde e dei temi riferibili alla transizione ecologica.

Con gli attori formali e informali presenti, come nei precedenti incontri, si discuterà di infrastrutture verdi e di ecosistemi urbani, di sicurezza e benessere delle comunità residenti e temporanee, di approcci innovativi e pratiche sostenibili per la valorizzazione delle aree verdi in ambito urbano.

I temi affrontati nei diversi Forum, infatti, formulati anche sulla base delle riflessioni dei Sindaci e dei tecnici professionisti responsabili degli uffici di piano su esperienze di rigenerazione urbana sul territorio metropolitano, vogliono stimolare il dibattito su possibili soluzioni progettuali rispetto a sfide ormai imprescindibili: Le infrastrutture verdi per le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano; Ecosistemi di naturalità urbana, esistente e di progetto, per la sicurezza e il benessere delle comunità; Diffusione della cultura del verde e adempimenti previsti per i comuni dalla legge regionale n. 7/2024 “norme in materia di valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano”.

Apriranno i lavori del terzo Forum il Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà, il Consigliere Delegato della Città Metropolitana Salvatore Fuda e il Sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella oltre al Dirigente del Settore Pietro Foti e al RUP dell’intervento Giandomenico Gangemi.

Presenteranno i temi del Forum e le attività da svolgere con i Comuni, il Responsabile Scientifico del Progetto, la Prof. Concetta Fallanca, con il gruppo di sperimentazione composto dai Proff. Bruno Bernardi, Giuseppe Bombino, Fabio Lombardi, Pasquale A. Marziliano, Antonio Taccone e Rocco Zappia.

Collaborano alle attività i Dottori di ricerca Bruno Gianmarco Carrà, Chiara Corazziere e Elvira Stagno e le Dottorande Valentina Monteleone e Maria Teresa Rizzo.

Sono invitati a partecipare al confronto i Sindaci, i rappresentanti degli Ordini Professionali, i professionisti, i progettisti, i responsabili degli Uffici di Piano, i Dirigenti Scolastici degli istituti di istruzione secondaria, le associazioni culturali, ambientaliste e di volontariato dell’Area della Piana. Sono già programmati per il 2024 gli ultimi due Forum che si terranno nei territori delle altre zone omogenee della città metropolitana: in Aspromonte il 20 settembre e a Reggio Calabria il 18 ottobre.