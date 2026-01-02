Consiglio comunale di Gioia Tauro: ‘Approvato il bilancio di previsione 2026’

Di seguito la nota stampa dell’amministrazione di Gioia Tauro dopo l’approvazione il 30 dicembre del Bilancio di Previsione 2026.

Il consiglio comunale di Gioia Tauro ha approvato il Bilancio di Previsione 2026.

La minoranza, in un disperato ma vano tentativo di invalidare la seduta, ha abbandonato l’aula senza rendersi conto di aver male interpretato il regolamento comunale vigente. Il loro flop ha consentito all’amministrazione di approvare senza discussione alcuna tutti i punti all’ordine del giorno all’unanimità e senza discussione.

Il sindaco Simona Scarcella con fermezza ha stigmatizzato l’irresponsabilità politica e amministrativa di una minoranza che, nel tentativo disperato di conquistarsi una poltrona, è fuggita senza riuscire a contestare nel merito uno solo dei provvedimenti adottati dall’amministrazione. Così il sindaco Scarcella:

“È una vergogna che degli amministratori non sappiano interpretare un regolamento comunale e confondano la misura minima del quorum strutturale necessario per la validità del Consiglio. E altresì risibile il comportamento del consigliere Santo Bagalà che, nell’ultima seduta di consiglio, presentandosi ai cittadini aveva annunciato che mai avrebbe mandato a casa l’amministrazione per un voto. Nei fatti si è smentito da solo clamorosamente e, dal mio punto di vista, con una punta di immoralità politica imperdonabile. I cittadini hanno scelto bene e sono gli unici giudici ai quali intendiamo sottoporre il nostro operato bene”.