Gioia Tauro, si assenta dal Consiglio comunale: avviata la decadenza per il consigliere La Rosa

L’amministrazione comunale di Gioia Tauro ha avviato il procedimento amministrativo per la dichiarazione di decadenza del consigliere comunale Salvatore La Rosa, a seguito di accertamenti sulle sue assenze dai lavori d’aula.

L’iniziativa segue quanto annunciato dal sindaco, l’avvocato Simona Scarcella, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, quando aveva preannunciato l’avvio di verifiche sul rispetto del regolamento relativo alla partecipazione dei consiglieri.

Le assenze contestate al consigliere

Dall’istruttoria condotta dagli uffici competenti è emerso che La Rosa si è assentato senza fornire alcuna giustificazione per tre sedute consecutive del Consiglio comunale e, complessivamente, per cinque volte dall’inizio del suo mandato elettivo per un totale di otto pesanti ed ingiustificate assenze.

Un quadro che, secondo quanto rilevato, configurerebbe la violazione dell’articolo 37 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. L’accertamento, basato su elementi documentali, avrebbe evidenziato una persistente mancanza di partecipazione ai lavori istituzionali, con episodi anche di abbandono dell’aula senza preventiva comunicazione al presidente del Consiglio e al segretario verbalizzante.

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La giurisprudenza amministrativa, in casi analoghi, riconosce ai consigli comunali la possibilità di dichiarare la decadenza dei consiglieri che si sottraggono in modo reiterato e ingiustificato all’esercizio del proprio mandato.

I tempi della procedura di decadenza

Il consigliere La Rosa avrà ora dieci giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni. La decisione finale sarà assunta dal Consiglio comunale in una prossima seduta, chiamata a deliberare sulla possibile decadenza.

